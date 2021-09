redécouvrez la « Surfer Girl » des Beach Boys

Depuis Les garçons de la plage a eu un succès dans le Top 20 aux États-Unis avec son deuxième single, “Surfin’ Safari”, le groupe était sous pression pour livrer. Leur approche unique du rock’n’roll – une partie Chuck Berry, une partie The Four Freshmen, mélangé avec des paroles qui ont présenté au monde les cultures du surf et de la course automobile de la côte ouest – en ont fait une sensation nationale du jour au lendemain. “Il y avait une énorme demande pour les Beach Boys”, se souvient aujourd’hui le chanteur et co-auteur Mike Love. “Dès que nous avons fait ‘Surfin’ Safari’ – et puis, en ’63, ‘Surfin’ USA’, c’était un gros disque… Une fois que nous avons fait ‘Surfin’ Safari’ et que nous avons commencé à tourner, album – nous mettant en scène sur le petit véhicule dans le sable, à Malibu, face à la mer tous vêtus de nos chemises Pendleton. À partir de là, les Beach Boys étaient aussi populaires que n’importe qui pouvait espérer l’être.

La demande de nouvelles chansons est telle que le groupe sort trois albums rien qu’en 1963, dont le deuxième, Fille surfeuse, reste un point culminant de leurs débuts. Prise au cours de la même séance photo qui a donné l’illustration de Surfin’ Safari, la couverture présente le groupe dans une pose familière, bien que l’album les ait vus se diversifier sur un nouveau territoire, notamment dans la chanson titre. La première ballade des Beach Boys, c’était aussi l’une des premières démos qui les a fait signer chez Capitol Records en 1962, et est devenue facilement leur deuxième single dans le Top 10 des États-Unis.

“Je me souviens [‘Surfer Girl’] assez bien », a déclaré Love à uDiscover en 2016. « Mon cousin Brian et moi avons juste un an d’écart et nous avons partagé beaucoup d’expériences au lycée. Et l’une de ses expériences au lycée était de tomber amoureux d’une fille qui était littéralement l’inspiration de cette chanson, il y a longtemps quand il l’a écrite, en descendant Hawthorne Boulevard. Sur l’album, il est rejoint par “In My Room” pour former une paire que Love déclare à juste titre être “des ballades extraordinairement belles”.

“L’un des ingrédients secrets des Beach Boys, je crois honnêtement, est l’amour de créer ces harmonies ensemble”, a déclaré Love. “La résonance spéciale qui vient du fait d’aimer vraiment ce que vous faites.” La famille de Love, ainsi que ses cousins, Brian, Carl et Dennis Wilson, organisaient souvent des récitals à la maison, au cours desquels les garçons perfectionnaient leurs compétences en chantant des chansons doo-wop, Everly Brothers et Four Freshmen. “Nous avons grandi ensemble avec une énorme quantité de musique qui nous entourait”, se souvient Love, ajoutant: “Une tradition familiale est devenue une profession en raison du fait que mon cousin Brian et moi avons pu créer ensemble de nombreuses chansons qui résonnaient avec beaucoup de gens à travers le monde.

En effet, Surfer Girl a fait mieux que son prédécesseur au Royaume-Uni, où il s’est hissé au 13e rang, légèrement derrière son sommet au 7e rang aux États-Unis. Étonnamment, cependant, “In My Room”, maintenant salué comme l’un des meilleurs moments du groupe, a été rangé en tant que face B en 1963, tandis que le morceau de l’album “Catch A Wave” n’a pas fait une seule sortie. “C’est tout à fait dans le genre des premières chansons de surf”, note Love, ajoutant que c’est “une chanson fantastique” qu’il a toujours pensé qu’elle aurait dû être une face A, avec une autre coupe de surf accrocheuse de l’album, “Hawaii. ”

Ces chansons font partie de la raison pour laquelle Surfer Girl reste un tel joyau de cette période très précoce de la carrière du groupe. Pour ceux qui ne connaissent que les tubes des Beach Boys, entendre l’album pour la première fois, c’est comme découvrir qu’il y en avait plusieurs autres, prêts à sortir en singles dans un univers parallèle.

Au cours des mois à venir, les Beach Boys ont continué à développer les deux volets de leurs premiers morceaux : les chansons de rue (« Little Deuce Coupe », « Fun Fun Fun ») et les ballades avec lesquelles ils devenaient de plus en plus adroits (« The Chaleur du soleil »).

Ils sont arrivés juste à temps aussi. En signant avec Capitol, le groupe a aidé le label à prendre une nouvelle direction, devenant son premier groupe rock’n’roll tout comme Les Beatles étaient sur le point d’atterrir sur le sol américain (et de rejoindre ensuite eux-mêmes la liste du Capitole). “Je me souviens être entré chez Capitol Records et avoir regardé les affiches sur le mur, et les albums d’or et tout ça – je parle de Nat King Cole, Frank Sinatra et The Kingston Trio », dit Love, ajoutant que « c’était impressionnant » d’entrer dans le bâtiment emblématique « qui avait la forme d’une pile de disques ».

En un rien de temps, les Beach Boys ont ajouté leurs propres disques à cette pile – une gamme de musique intemporelle qui a réussi à traverser les générations et à transcender les cultures, grandissant depuis ses débuts dans la ville sud-ouest de Hawthorne, en Californie, pour devenir un véritable phénomène mondial.

Achetez Surfer Girl ici.