reDécouvrez la tourmente émotionnelle du voyageur stationnaire de Camel

Après avoir tenu bon pendant la tornade du punk, Surrey prog-rock inconditionnel chameau a commencé les années 80 en beauté avec Nu: un LP concept ambitieux basé sur l’histoire vraie du soldat japonais Hiroo Onoda, qui pensait que la Seconde Guerre mondiale était toujours en cours lorsqu’il a été sauvé d’une île isolée des Philippines en 1974. Ce ne serait pas la dernière fois que Camel s’attaquerait à des troubles politiques et émotionnels en les années 80, comme le montre Stationary Traveller en 1984.

Nude a abordé le Top 40 britannique, mais le batteur original de Camel, Andy Ward, a démissionné dans son sillage et le groupe s’est dûment séparé. Sous la pression de Decca Records pour un single à succès, le principal moteur de Camel, Andy Latimer, a répondu en enregistrant le atypiquement orienté pop The Single Factor avec un éventail de stagiaires talentueux, y compris d’anciensGenèse le guitariste Anthony Phillips et Kenny Everett / Alan Parsons, collaborateur du projet Chris Rainbow. L’album est entré dans la partie inférieure des charts britanniques et Camel s’est lancé dans une tournée réussie pour le 10e anniversaire avec un line-up comprenant le chanteur Rainbow, le bassiste David Paton, le batteur Stuart Tosh et le claviériste de retour de la fin des années 70 Kit Watkins.

Sorti le 13 avril 1984, le dixième album du groupe, Stationary Traveller, a également été enregistré dans un état de flux, avec le noyau de Latimer et Paton rejoint par le claviériste polyvalent Ton Scherpenzeel (ancien progsters néerlandais Kayak) et un nouveau à plein temps batteur, Paul Burgess. Cependant, alors que l’album continuait globalement dans la même veine que son prédécesseur, livrant des chansons pop de quatre ou cinq minutes structurées de manière concise, Stationary Traveller était un peu plus aventureux et certainement le plus pleinement réalisé des deux.

Si ce n’est pas un LP «concept» au sens strict, les 10 titres de Stationary Traveller partageaient un thème commun en ce sens qu’ils étaient tous liés au traumatisme auquel les citoyens est-allemands ont été confrontés lorsqu’ils ont quitté leur famille et tenté de traverser le fameux mur de Berlin vers la «liberté». de la société occidentale démocratique. Alors que le rideau de fer divise toujours l’Europe, le mur est resté une présence physique (et psychologique) oppressante au milieu des années 80 et, encore en janvier 89, le dirigeant de la RDA, Erich Honecker, a averti qu’il pourrait encore être debout pendant encore 50 ans.

Plongé dans les ombres et les intrigues de la guerre froide, Stationary Traveller puise adroitement dans la paranoïa de l’époque, notamment sur le «Berlin Ouest» évocateur et aspirant et le noir dense et synthétisé de «Vopos». Ailleurs, cependant, un équilibre favorable à la radio a été rétabli par des morceaux accessibles et pilotés par la guitare, tels que le Supertramp-comme “Refugee” et le “Cloak & Dagger Man” à la nouvelle vague, tandis que la ballade évanouissante “Long Goodbyes” (“Bien que je déteste y aller, je sais que c’est pour le mieux”) a fourni un digne, mais convenablement finale émotionnelle.

Sonnant avec la performance commerciale de The Single Factor, Stationary Traveller s’est avéré un succès mineur dans les charts britanniques et la tournée suivante du groupe a légué un LP live tout aussi décent, Pressure Points. Les deux restent des versions dignes d’être réévaluées, même si au moment où Camel est revenu avec Dust And Dreams, inspiré de John Steinbeck en 1991, la chute du mur de Berlin et l’éclatement de l’ancienne URSS avaient déjà relégué les préoccupations lyriques de Stationary Traveller aux quatre vents de l’histoire.

