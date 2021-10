redécouvrez l’album live définitif de Tangerine Dream

Rêve de mandarine d’abord percé au Royaume-Uni et en Europe continentale avec Phaedra de 1974, salué par la critique, et, peu de temps après, l’Amérique y a également succombé. En effet, lorsque les pionniers de l’électronique basés à Berlin-Ouest ont annoncé leur toute première tournée aux États-Unis pour le printemps 1977, les billets pour leurs spectacles à Los Angeles, Cleveland, Washington DC et New York se sont vendus en quelques jours seulement. Avec leur itinéraire commençant à Milwaukee le 29 mars (et se terminant près d’un mois plus tard, au Santa Monica Civic Auditorium, le 26 avril), le groupe a présenté ces spectacles très attendus à l’aide d’effets visuels spectaculaires grâce à un laser à gaz krypton fourni. par le Laserium Light Show du Planétarium de Londres. Sachant que Tangerine Dream avait l’intention de maintenir sa politique habituelle consistant à jouer principalement du matériel nouveau et/ou inédit, Virgin Records a judicieusement enregistré un certain nombre de dates et a sorti quelques-uns des meilleurs moments comme Encore : un double-LP live initialement publié dans un veste gatefold frappante en octobre 1977.

Conformément à la philosophie TD de l’époque, les quatre faces du vinyle d’Encore comportaient chacune une pièce d’improvisation prolongée qui durait plus de 15 minutes. Deux des sélections, « Cherokee Lane » et « Coldwater Canyon » (tous deux nommés d’après les routes proches de la base d’origine californienne de TD pendant ce séjour aux États-Unis) ont été joués régulièrement lors de la tournée. Avec ses séquenceurs palpitants et ses lavis austères de Mellotron, le premier, reçu avec ravissement, sonne toujours comme une extension de l’étrange Phaedra, tandis que l’ambitieux “Monolight” comprenait des interludes de piano semi-classiques, revisitait les thèmes principaux du LP de 1976 de TD, Stratosfear, et aussi comprenait une tranche d’électro-pop rapide, à la Kraftwerk, qui a ensuite été publiée sous le nom de single promotionnel autonome “Encore – Hobo March”.

Réputé n’avoir joué qu’une seule fois au cours de la tournée, le “Coldwater Canyon” inhabituellement strident s’appuyait sur des séquenceurs nerveux et saccadés et sur des rythmes électro-drums motorisés, bien qu’il ait également incité Edgar Froese à attacher sa guitare et à s’adonner à une longue Hendrix-ian envolée de fantaisie. Plus proche dans l’esprit des enregistrements pré-Virgin du groupe pour le label allemand Ohr, le morceau de clôture amorphe, “Desert Dream”, était quant à lui un collage de drones et d’espace lointain entrecoupé d’extraits de la bande originale de TD pour Oedipus Tyrannus, que le groupe avait initialement enregistré en 1974.

Ayant gagné une toute nouvelle légion de fans aux États-Unis, Tangerine Dream a fait ses adieux à l’Amérique du Nord, et le très vénéré Encore est maintenant fréquemment cité comme leur artefact live définitif. Sa sortie a marqué la fin d’une époque, cependant, lorsque le membre de longue date Peter Baumann est parti en novembre 1977 et un TD reconfiguré, mettant en vedette le chanteur anglais Steve Jolliffe, est revenu à la mêlée avec le Cyclone de 1978 à tendance rock progressif.

