redécouvrez le quatrième album fougueux de The Police

La policeLe troisième album de multi-platine de , Zenyatta Mondatta, est resté sur le Billboard 200 américain pendant près de trois ans et comprenait “Don’t Stand So Close To Me”: non seulement le troisième hit britannique n ° 1 du groupe, mais aussi le Le single le plus vendu au Royaume-Uni en 1980. Un succès phénoménal selon tous les standards, le record établi Piquer, Andy Summers et Stewart Copeland en route pour son suivi, Ghost In The Machine, et la célébrité mondiale qu’ils atteindraient lors de la sortie de leur cinquième LP, Synchronicity, en juin 1983.

Dans les coulisses, cependant, la création de Zenyatta Mondatta avait été semée d’embûches car The Police et le coproducteur Nigel Gray ont ressenti la pression de leur label, A&M, pour terminer le disque en trois semaines. En conséquence, les choses se sont déroulées jusqu’au bout, les sessions se terminant finalement à 4 heures du matin le matin même du départ du groupe pour sa tournée mondiale pour promouvoir le LP.

À titre de comparaison, The Police a eu le luxe relatif de six mois pour terminer les chansons de leur quatrième LP, Ghost In The Machine, sorti le 2 octobre 1981. Avec Genèse/La Ligue humaine producteur Hugh Padgham remplaçant Gray derrière la console, le disque a été réalisé lors de sessions au Studio de Montréal et au complexe AIR Studio de Sir George Martin sur l’île caribéenne de Montserrat.

Contrairement au fragile Zenyatta Mondatta à base de guitare, cependant, Ghost In The Machine offrait un son plus dur et plus dense avec une plus grande dépendance aux claviers et aux textures de cuivres, dont la plupart ont été exécutés par le principal auteur-compositeur du groupe, Sting. Des chansons telles que « One World (Not Three) » et le robuste « Too Much Information » ont été assemblées autour de riffs de cor contagieux, tandis que le fougueux « Demolition Man » (plus tard repris par Grace Jones) et “Omega Man”, écrit par Andy Summers, figuraient parmi les chansons les plus agressives du canon de The Police.

Mais surtout, Ghost In The Machine a également fait défiler un trio des singles les plus durables du groupe. Construit sur un motif de synthétiseur en boucle, l’énigmatique « Invisible Sun » (qui comportait des paroles percutantes relatives aux troubles de l’Irlande du Nord) était un choix courageux pour suivre l’album, mais le pari a porté ses fruits lorsqu’il a culminé au n ° 2 dans le ROYAUME-UNI. Le nerveux “Spirits In The Material World” teinté de reggae a également culminé juste en dehors du Top 10 des deux côtés de l’Atlantique, mais le succès retentissant du disque était le joyeux “Every Little Thing She Does Is Magic” aux saveurs caribéennes, qui grimpé au n ° 3 en Amérique du Nord et de nouveau en tête des charts britanniques en octobre 1981.

Promu par une tournée mondiale gargantuesque de 120 dates avec des groupes de soutien allant de Joan Jett And The Blackhearts à un naissant U2, Ghost In The Machine a été accueilli par une multitude de critiques positives et a finalement dépassé son illustre prédécesseur, devenant triple platine aux États-Unis seulement.

