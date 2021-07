redécouvrez le ‘Temple Of Low Men’ de Crowded House

Malgré le palmarès de Neil Finn avec les popsters éclectiques de Kiwi Split Enz, son nouveau groupe, Maison bondée, étaient encore relativement inconnus lorsqu’ils ont signé avec Capitol Records, et ils ont dû se battre pour faire avancer leur débuts éponyme en 1986.

Cependant, toutes les corvées promotionnelles et les dates de club discrètes ont finalement porté leurs fruits lorsque le majestueux quatrième single de l’album, “Don’t Dream It’s Over”, est devenu une supernova, culminant à la deuxième place du Billboard Hot 100 américain au printemps 1987. En raison de son succès, l’album parent a également décollé, obtenant finalement des certifications platine en Amérique du Nord, au Canada et en Australie. Les critiques salivant également sur la qualité des chansons de Neil Finn (la critique du magazine Spin, Brian Cullman, a même proclamé que Crowded House était « le meilleur disque que j’ai entendu cette année »), les outsiders semblaient soudain avoir pris d’assaut le grand public. Pourtant, le succès tardif du groupe posa de nouveaux problèmes à Neil Finn, qui fut bientôt sous pression pour livrer un deuxième album d’un calibre similaire.

En apparence, le groupe a pris la situation à la légère, plaisantant même sur le fait que leur deuxième album s’intitulerait Mediocre Follow-Up. Les affaires dans le studio, cependant, étaient concentrées et sérieuses, avec Finn, Nick Seymour et Paul Hester se réunissant pour des sessions avec l’équipe de production de Crowded House Mitchell Froom et Tchad Blake à LA et à Melbourne, en Australie.

Temple Of Low Men, le disque avec lequel le groupe a finalement émergé en juillet 88, était plus sombre et notamment plus introspectif que son prédécesseur. Avec Froom ajoutant à nouveau évocateur, Beatles-des fioritures de clavier, la devise principale du disque était des ballades obsédantes telles que “I Feel Possessed” et l’insaisissable infidélité “Into Temptation”, tandis que même des airs superficiellement optimistes, y compris “Kileye” et la mise en garde “Mansion In The Slums” ( “le goût du succès ne dure qu’une demi-heure ou moins”), a suggéré que Crowded House avait déjà des réserves à l’idée de monter dans le monde.

Tout n’était pas sombre, cependant. En effet, les compétences mélodiques inhérentes à Finn ont été affinées à la perfection sur les deux singles les plus vendus du disque, l’effervescent “When You Come” et le “Better Be Home Soon” las et country, tandis que le favori jazzy live “Sister Madly” a été encore élevé par un solo de vif-argent, Scotty Moore-esque d’un invité Richard Thompson.

Commercialement, Temple Of Low Men n’a pas réussi à atteindre les sommets de la Crowded House confiante et coquelicot, bien qu’elle ait plus que tenu le coup. Avec un pic au n ° 40 sur le Billboard 200 américain, il a également dominé les charts australiens LP et a obtenu des certifications platine en Nouvelle-Zélande et au Canada.

En outre soutenu par des avis critiques positifs, y compris une critique quatre étoiles enthousiaste de Rolling Stone, la performance de Temple… semble avoir maintenu Crowded House sur la bonne voie pour un succès majeur, même si, en fin de compte, le groupe devrait surmonter une série de trébuchement avant de pouvoir livrer leur glorieux troisième LP, Face de bois.

Chacun des albums de Crowded House a été réédité en vinyle et en éditions 2CD étendues, et est disponible sous forme de bundles complets ici.