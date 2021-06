redécouvrez les « Poses » de Rufus Wainwright | uDécouvrir

La vie aurait pu être si facile pour Rufus Wainwright: asseyez-vous, installez-vous dans une routine en produisant des albums érudits et pop-fusés tous les deux ou trois ans. Faites-vous un nom en tant qu’auteur-compositeur-interprète avec une attitude ironique et un style fiable.

Mais pourquoi faire cela quand vous pouvez embrasser l’ambition, continuer à pousser pour des résultats plus importants et plus audacieux qui enthousiasment une base de fans dévoués, et avoir les compétences pour insuffler même à vos déclarations les plus grandioses un pop nous qui les rend acceptables pour le nouveau venu de passage ? Avec son deuxième album, Pose, Wainwright a fait exactement cela. Fort de la confiance de ses début éponyme, il a jeté des arrangements de cordes glorieusement théâtraux avec de la pop chargée de crochets et des souches de musique électronique.

Sur le papier, une telle disparité semble peut-être une ambition de trop pour un album qui est le plus fermement enraciné dans la tradition des auteurs-compositeurs-interprètes pop, mais pour Poses – une élégante série d’instantanés de la vie nocturne débauchée de New York – elle permet à Wainwright de filtrer et de cadrer chaque expérience. différemment. Avec son orchestre de 10 musiciens, « Cigarettes And Chocolate Milk » ​​est somptueux – presque trop maladif, comme la litanie des choses nocives, des bonbons à la gelée à divers autres « mortels » ingérables, raconte-t-il.

Ailleurs, « California » éclate avec une Les garçons de la plage-comme une intensité magistralement orchestrée pour ne pas enterrer l’ennui dans les paroles de Wainright. Les penchants trip-hop se glissent dans “The Tower Of Learning”, tandis que Wainwright le retire pour “One Man Guy”, dont l’arrangement acoustique plus simple fait place à l’utilisation consciente de la chanson par Rufus. Une chanson satirique écrite par son père, Loudon Wainwright III, entre les mains de Rufus, fait allusion à sa propre sexualité tout en hochant sciemment la tête à la prétendue incapacité de ses parents à en discuter quand il était plus jeune. En enrôlant sa sœur Martha et Teddy Thompson (fils de Richard et Linda) pour fournir des chœurs, Wainwright met également en évidence la famille élargie du folk-rock britannique.

Poses était loin d’être l’œuvre la plus ambitieuse de Wainwright, mais cela montrait certainement à Rufus que les seules limites étaient celles qu’il s’imposerait. Avec deux opéras, un album de ballades de Shakespeare et un spectacle de Judy Garland à son actif, ainsi qu’une série d’albums studio toujours inventifs, il est devenu très clair qu’il ne limitait rien.

Découvrez les rééditions vinyles de Rufus Wainwright et Poses, ainsi qu’une édition CD signée de Take All My Loves: 9 Shakespeare Sonnets.