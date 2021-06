Redécouvrez vos chansons Apple Music perdues avec ‘Next’ pour iPad

L’application Next, développée par Sorcererhat, a été mise à jour avec la version 1.5, qui prend désormais en charge l’iPad pour la première fois. Que vous souhaitiez redécouvrir des chansons Apple Music perdues ou créer des DJ et des listes de lecture Magic, vous pouvez désormais le faire sur un écran plus grand.

La version 1.5 de l’application Next apporte tout ce que vous attendez d’une excellente application iPad : une barre latérale avec accès à vos Magic DJs et listes de lecture, Split View et Slide Over pour le multitâche tout en écoutant vos mixes, des widgets pour ouvrir rapidement Next et mémoriser vos chansons oubliées directement depuis l’écran d’accueil de l’iPad, et plus encore.

Next pour iPad facilite l’exploration de vos artistes et genres préférés à partir de votre bibliothèque musicale, avec une conception jusqu’à quatre colonnes pour tirer parti de tous les différents iPads disponibles. Vous pouvez combiner Miley Cyrus, Hannah Montana et Ashley O. dans les mêmes listes de lecture avec la fonction Magic DJs. Ou vous pouvez combiner les garçons BTS avec le groupe de filles BLACKPINK.

Next prend également en charge les modes sombre et clair de l’iPadOS et tout ce que vous faites sur l’application reste sur votre appareil sans suivi.

Il y a quelques mois, Next a introduit une fonctionnalité appelée #tbt, qui chaque jeudi, l’application vous rappelle une chanson que vous avez aimée mais que vous ne l’avez pas écoutée depuis longtemps.

Pour télécharger la dernière version de Next, vous devez exécuter iOS 14 ou iPadOS 14 avec un abonnement Apple Music actif. L’application coûte 4,99 $ si vous ne l’avez pas encore, et elle ne nécessite pas d’achats intégrés. Si vous avez déjà acheté Next, la version iPad est téléchargeable gratuitement. Trouvez-le ici sur l’App Store.

