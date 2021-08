Redécouvrir le record de country de Garth Brooks

Si le premier album éponyme de Garth Brooks en 1989 pour Capitol Nashville était celui qui a fait de lui une star du country aux États-Unis, alors le suivi No Fences l’a brisé bien au-delà de ces barrières. Il est devenu l’album de musique country le plus vendu de tous les temps.

Sorti le 27 août 1990, il a atteint à lui seul les 17 millions de ventes aux États-Unis (atteignant la certification platine 17 fois en 2006) et est devenu un succès bien au-delà des frontières américaines. Il a notamment connu un succès en Australie et en Irlande, où Brooks conserve un public massif et fidèle à ce jour. Pas étonnant que Entertainment Weekly ait remarqué dans sa critique de l’album que “le nouveau “chapeau” le plus en vogue du pays continue d’afficher une large séquence d’individualité”.

No Fences s’est transformé en un mini-plus grand succès à lui tout seul, avec une série de singles qui montraient le sens intrinsèque de l’artiste pour des chansons qui plaisaient au public country de tous âges et de tous horizons. Remarquablement, les quatre morceaux sortis de l’album sont allés au n ° 1 du palmarès country.

Des amis partout

L’album avait une introduction parfaite avec le feelgood “Friends In Low Places”, sorti trois semaines à l’avance. Écrit par DeWayne Blackwell et Earl Bud Lee, ce fut un gagnant instantané, singalong, joué dans chaque bar honky tonk tout comme il a été adopté avec enthousiasme par la radio country. La ballade “Unanswered Prayers”, écrite par Brooks avec Pat Alger et Larry Bastian, était le contraste parfait comme suivi.

Alors que les succès de l’album se poursuivaient en 1991, Brooks redevint chahuteur avec le jeu de mots intelligent de “Two Of A Kind, Workin’ On A Full House”, écrit par Dennis Robbins, Bobby Boyd et Warren Dale Haynes. Puis vint “The Thunder Rolls”, écrit par Brooks avec Pat Alger, une chanson avec une page-turner d’un scénario et une vidéo primée CMA pour correspondre qui a osé dépeindre le thème de la chanson sur la violence domestique.

N°1 depuis neuf mois

Tout le temps que ces singles gardaient le nom de Garth dans les lumières, No Fences réalisait des choses incroyables par lui-même. Il a remporté le prix CMA de l’album de l’année et a dominé le palmarès country pendant un total spectaculaire de 41 semaines. Lorsque Billboard a compilé son analyse des ventes aux États-Unis des années 1990 comme une décennie entière, l’album s’est classé n°4.

Écoutez la liste de lecture À travers les décennies de Capitol Records.

No Fences a également inclus d’autres faits saillants tels que “Victim of the Game”, qui a été repris moins d’un an plus tard par la future épouse de Brooks, Trisha Yearwood, sur son premier album. Il y avait une version de “M. Blue », qui soulignait la longévité du DeWayne Blackwell susmentionné, qui a également écrit ce numéro 1 de 1959 des Fleetwoods, 31 ans avant que sa co-écriture « Friends In Low Places » ne soit un best-seller pour Brooks. La star prouvait qu’il n’y avait en effet aucune barrière pour retenir sa popularité record.

N’achetez pas de clôtures.