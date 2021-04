Redéfinir l’engagement des clients dans l’hôtellerie: l’hygiène démontrable, le nouveau WOW

Les hôteliers doivent passer de l’hygiène à une hygiène démontrable. (Image IE)

Par Rohit Warrier

L’hospitalité consiste à faire en sorte que vos invités se sentent spéciaux. Plus l’expérience que vous proposez à vos clients est unique, personnalisée et fluide, plus leur affinité avec votre établissement est élevée. Chaque détail est important, ce qu’ils voient, touchent, sentent et goûtent et à l’époque actuelle de Covid, à quel point ils se sentent en sécurité.

Au cours des derniers mois, depuis le verrouillage, l’industrie a dû changer radicalement et s’adapter aux nouvelles normes – en renforçant la distanciation sociale pour les sièges internes, en changeant les zones ouvertes en salles à manger, le menu intelligent accessible via les codes QR, la facturation à distance au nom quelques.

Tout cela les a obligés à redéfinir la formation de leur personnel pour s’assurer que l’expérience client ne soit pas compromise.

Malheureusement, la nouvelle vague de la pandémie a une fois de plus menacé la continuité de leurs opérations.

Étant l’un des secteurs les plus touchés pendant la pandémie, ils peuvent difficilement se permettre un autre arrêt.

Alors, que faut-il faire?

Eh bien, pour commencer, les hôteliers doivent passer de l’hygiène à une hygiène démontrable.

Des efforts qui montrent explicitement aux clients et aux autorités leur intérêt pour l’hygiène et le bien-être des clients.

Certaines mesures à inclure, mais sans s’y limiter, sont:

Création d’une cuisine de spectacle. Une façon simple de mettre en valeur les précautions et les mesures d’hygiène pratiquées lors de la préparation des gourmandises pour les invités.

Assainissement de la table à chaque retournement, avant et devant les invités pour montrer l’engagement en matière d’hygiène et de propreté.

Servez les assiettes directement du réchaud pendant qu’elles sont encore chaudes, les couverts en sachets propres et scellés.

Servez la nourriture chaude! Idéalement, à 74 – 80 degrés C, et mesurez la température devant les invités pour démontrer leur engagement.

Introduisez un bouclier de boisson avec des verres. Le bouclier de boisson est livré dans un emballage stérilisé de qualité médicale. Conseillez aux clients de le placer sur le bord du verre avant de consommer la boisson. Ajoute une autre couche de précaution pour éviter tout risque de contamination croisée.

Évitez d’offrir des pailles car leur hygiène a toujours été discutable

Offrez uniquement de l’eau en bouteille.

Insistez pour que les invités portent des masques lorsqu’ils ne mangent pas ou ne se déplacent pas sur les lieux.

Assurez-vous qu’un invité désinfecte ses mains lorsqu’il quitte la table ou retourne à la table.

Partagez les flux en direct des zones de back-office telles que la cuisine, la lessive de la maison, le lavage des casseroles, le nettoyage / la désinfection tout au long de la journée.

Solliciter les commentaires des clients sur les mesures prises dans l’établissement et leur confort avec les initiatives.

Réaménager les cuisines pour contrer les impacts bactériens et mettre en place des systèmes pour les surveiller.

Bien que ces mesures soient relativement faciles à mettre en œuvre, certaines d’entre elles nécessiteront une bonne formation des employés, établissant de nouvelles directives opérationnelles normalisées pour atteindre les nouveaux objectifs.

Les hôteliers doivent examiner sérieusement les voies et moyens de regagner la confiance et de garder les portes ouvertes pour les affaires.

Le client WOW doit être adapté aux exigences de la nouvelle norme.

(L’auteur est PDG et fondateur de Warrier Safe Shields. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online.)

