Le nouveau redémarrage de CW de The 4400 (2004-2007) aux États-Unis, maintenant appelé 4400, n’a rien ajouté de révolutionnaire à l’ancien, à l’exception de quelques mises à jour réveillées comme un couple lesbien, des attitudes anti-policières BLM et un cri à la regrettée Ruth Bader. Ginsbourg.

Le premier épisode, « Past is Prologue », a été créé le lundi 25 octobre. Le principe de l’émission est que 4 400 personnes qui ont mystérieusement disparu à différents moments dans le passé réapparaissent toutes soudainement sans explication et sans aucun souvenir de ce qui s’est passé. Ils sont détenus dans un hôtel alors que le gouvernement américain tente de percer le mystère.

Une femme, Shanice (Brittany Adebumola), une mère noire qui a disparu peu de temps après la naissance de son bébé, revient sur sa première rencontre avec son mari, un homme blanc nommé Logan (Cory Jeacoma), lors d’un rassemblement anti-guerre au début des trucs. Shanice a été poussée contre un policier blanc et le policier a pris une position agressive en saisissant son gourdin.

Logan : Je sais, non ? Je ne sais pas comment les parents laissent leurs enfants sortir dans le monde et traitent les gens comme ça.

Shanice : Oh, je vais bien. C’est cet homme qui n’a pas été bien élevé !

Encore un bout de dialogue hollywoodien dans lequel les hommes blancs sont censés accepter de se haïr. Logan sort avec lui et épouse cette femme qui le juge hostilement par la couleur de sa peau.

Tout au long de la première, les flics blancs sont montrés comme agressifs, en particulier envers les personnages noirs. L’épisode pousse le récit de Black Lives Matter selon lequel la vie n’est pas meilleure pour les Noirs américains aujourd’hui qu’à l’ère pré-Civil Rights.

En effet, Claudette (Jaye Ladymore), une femme noire des années 1950, déplore l’absence supposée de changement.

Claudette : Tout ce discours sur l’avenir. Vous savez, mon mari et moi avons été emprisonnés et pire pour avoir organisé le vote pour les Noirs. Si c’était vraiment en 2021, j’aurais espéré que nous aurions fait plus de progrès. (Il expire) Que ce ne serait pas la même chose.