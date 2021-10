Adrien Holmes – le gars jouant l’oncle Phil dans le nouveau redémarrage de ‘Fresh Prince’ – a été impliqué dans un accident de voiture qui a entraîné des blessures mortelles pour un homme qui était allongé au milieu de l’autoroute.

Des sources policières ont déclaré à TMZ … Holmes se dirigeait vers le sud lundi sur l’autoroute 110 juste au nord de Sunset Boulevard dans le centre-ville de Los Angeles – quand, vers 19 h 35, on nous dit qu’il a heurté un homme non identifié qui était allongé dans sa ruelle.

Nos sources disent que Holmes n’a pas pu éviter de frapper l’homme… et la personne qui conduisait juste derrière lui non plus – qui a également pris contact avec l’individu… dont le corps a été poussé dans la voie adjacente… et a été heurté par une 3ème voiture. Pour ceux en dehors de LA, la 110 est une autoroute très fréquentée.

Le John Doe a subi des blessures mortelles, et les flics enquêtent sur ce qui a pu l’amener à être là-bas en premier lieu.

Pour l’instant, nos sources disent que … les drogues et l’alcool ne sont pas censés avoir été un facteur pour tous les conducteurs impliqués – cependant, on ne sait pas si cela s’applique à la victime.

Comme nous l’avons dit, Holmes joue le célèbre oncle du Fresh Prince de la sitcom originale – seulement cette fois, il n’y a pas Volonté … parce que la version réinventée de ‘FP’ est un drame, avec de tous nouveaux acteurs.

La nouvelle série – qui a été reprise pendant 2 saisons par Peacock – est basée sur une bande-annonce virale de court métrage que Will a tellement aimé qu’il a signé en tant que producteur exécutif.