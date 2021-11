Road House est un film d’action classique de Patrick Swayze qui est apprécié des cinéphiles, et il est maintenant rapporté qu’un redémarrage avec Jake Gyllenhaal est en préparation. Selon Deadline, des sources ont déclaré que MGM était très impatiente de mettre en production une nouvelle version du film et a commencé à chercher des scribes pour réécrire un script précédent. Gyllenhaal et le réalisateur Doug Liman sont tous deux attachés au projet et, alors que les deux ont d’autres films sur lesquels ils commencent bientôt à travailler, le studio accorderait une haute priorité au nouveau film de redémarrage.

Dans Road House, Swayze incarne James Dalton, un videur de bar d’une petite ville du Missouri qui se retrouve face à un riche homme d’affaires local qui tente d’exploiter Dalton. En plus de Swayze, Road House met également en vedette Ben Gazzara, Kelly Lynch et l’ancien acteur de The Ranch Sam Elliott. Le film n’a pas connu un succès retentissant lors de sa sortie en 1989, mais au cours des trois dernières décennies, il est devenu un film d’action bien-aimé parmi les cinéphiles. Notamment, en 2006, il y avait une suite directe sur DVD, Road House 2, qui mettait en vedette Johnathon Schaech dans le rôle de l’agent de la DEA Shane Tanner, le fils de Dalton de Swayze. Le film mettait également en vedette Will Patton et Jake Busey, et n’a pas été aussi bien reçu, dans les années qui ont suivi, que son prédécesseur.

Plus récemment, Gyllenhaal a joué dans le thriller Netflix The Guilty, qui a fait ses débuts le 7 octobre. Le film se déroule au cours d’une matinée dans la vie de l’opérateur d’appel de répartition 911 Joe Baylor, joué par Gyllenhaal. Le film tourne autour de Joe faisant tout ce qu’il peut pour sauver la vie d’un appelant qui est en grave danger.

En plus de Gyllenhaal, The Guilty met également en vedette Ethan Hawke, Riley Keough, Christina Vidal, Eli Goree, Da’Vine Joy Randolph, Paul Dano et Peter Sarsgaard. Le film est un remake du film danois de 2018 du même nom. Antoine Fuqua (Training Day, Olympus Has Fallen) a réalisé The Guilty, à partir d’un scénario écrit par le créateur de True Detective Nic Pizzolatto. Ce n’est pas la première fois que Gyllenhaal et Fuqua travaillent ensemble, car ils ont déjà fait équipe pour le drame de boxe 2015, Southpaw. Cela marque également la deuxième fois que Fuqua travaille avec Pizzolatto, alors que le cinéaste a réalisé un remake de The Magnificent Seven en 2016, que Pizzolatto a co-écrit.