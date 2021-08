Redémarrage de Saints Row : à quoi peut-on s’attendre du prochain jeu de Volition ?

Un redémarrage de Saints Row a été révélé lors de la soirée d’ouverture de la Gamescom 2021 en direct, qui a eu lieu le 25 août à 11h PT / 19h BST / 14h HE (ou le 26 août à 4h AEST).

Nous espérions voir le retour de la marque d’action déjantée du jeu, et nous n’avons pas été déçus, car Saints Row semble continuer à fournir une vision plus ridicule de la formule à succès du monde ouvert de Grand Theft Auto.

Même si Saints Row est un redémarrage, il semble qu’il suive très vaguement le plan du jeu original. Les deux premiers jeux de la série ont commencé comme une approche beaucoup plus sérieuse et fondée de la guerre des gangs, avant que Saints Row ne se lance dans la lutte contre les extraterrestres, attaquant les gens avec des objets phalliques et d’autres absurdités générales. Le nouveau Saints Row ressemble à un mélange des deux.

Un site Web teaser pour le redémarrage de Saints Row est apparu pour la première fois le 20 août, avec un mur de briques couvert de graffitis. Le mot “redémarrage” était accompagné du logo Saints Row et confirmait presque qu’un redémarrage de Saints Row était à venir. Le mur a depuis été recouvert de plus de graffitis, avec l’expression “gardez-le étrange” suggérant que le redémarrage de Saints Row ne s’éloignera pas trop des bouffonneries idiotes des jeux précédents.

Redémarrage de Saints Row : aller droit au but

Qu’est-ce que c’est? Un redémarrage de Saints RowQuand puis-je y jouer ? 25 février 2022Sur quoi puis-je jouer ? PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC

(Crédit image : Volition)

Nous nous attendions à obtenir une date de sortie de redémarrage de Saints Row lors de la Gamescom 2021 Opening Night Live, et nous n’avons pas été déçus. Le jeu sortira le 25 février 2022, ce qui signifie que nous volerons en wingsuit et ferons exploser des trucs dans quelques mois.

Le jeu arrive sur PS5 et Xbox Series X|S, ainsi que sur PS4 et Xbox One. Une Nintendo Switch ne semble pas probable, ce qui est dommage, d’autant plus que le jeu a récemment reçu Saints Row: The Third – The Full Package.

Les remorques de Saints Row

Vous voulez voir toutes les bandes-annonces de redémarrage de Saints Row au même endroit ? Nous rassemblons toutes les bandes-annonces du jeu afin que vous n’ayez pas à perdre votre temps à parcourir Internet pour toutes les trouver.

Bande-annonce officielle de Saints Row

Une belle bande-annonce CGI pour Saints Row a été révélée lors de la Gamescom 2021, montrant les types de pitreries que vous ferez lorsque le jeu arrivera en 2022. Découvrez-le ci-dessous.

Qu’est-ce que Saints Row ?

(Crédit image : Volition)

Saints Row a commencé comme un concurrent assez direct de la série colossale Grand Theft Auto de Rockstar. Sorti en 2006, Saints Row était une exclusivité Xbox 360, bien que la suite du jeu, Saints Row 2, soit arrivée sur PlayStation 3.

Les deux jeux ont peut-être été injustement étiquetés comme des clones de GTA, ce qui a conduit le développeur Volition à déchirer le livre de règles de Saints Row: The Third. La décision d’être aussi stupide que possible a été généralement bien accueillie, d’autant plus qu’un nombre croissant de joueurs manquent les jours où Grand Theft Auto ne se prenait pas aussi au sérieux. La décision de se lâcher a au moins aidé Saints Row à se tailler son propre public et à éviter de nouvelles comparaisons avec la série emblématique de Rockstar.

Redémarrage de Saints Row : à quoi peut-on s’attendre ?

(Crédit image : Volition/THQ)

Le redémarrage de Saints Row semble utiliser le jeu original comme un plan très lâche, et saupoudre de quelques touches farfelues pour injecter plus de plaisir et de dynamisme dans le premier jeu trop sérieux. Attendez-vous à beaucoup de blagues grossières, à des armes impensables et à une tendance générale à monter les choses jusqu’à 11.

La franchise Saints Row a emmené les joueurs dans les profondeurs de l’enfer, nous a donné des super pouvoirs et des têtes de mousse géantes, mais maintenant nous savons que le jeu se déroulera dans une toute nouvelle ville : Santo Ileso. Vous incarnerez également le futur Boss of the Saints et affronterez Los Panteros, The Idols et Marshall, trois autres gangs en lice pour la domination.

Le développeur Volition promet que le redémarrage de Saints Row sera le “plus grand et le meilleur terrain de jeu de Saints Row jamais créé” et que le monde de Santo Ileso est l’endroit idéal pour “des entreprises criminelles et des missions à succès, pendant que vous tirez, conduisez et wingsuit à votre façon jusqu’au sommet.”

Attendez-vous également à une option de création de personnage plus complète que ce qui était disponible auparavant, ainsi qu’à de toutes nouvelles missions et quêtes secondaires à accomplir.

Actualités du redémarrage de Saints Row

Vous voulez connaître les dernières nouvelles du redémarrage de Saints Row? Vous êtes arrivé au bon endroit. Ci-dessous, vous trouverez toutes les plus grandes annonces sur le redémarrage de Saints Row que vous ne voudrez pas manquer, alors assurez-vous de vérifier régulièrement pour rester à jour.

Date de sortie et annonce de Saints Row

Saints Row a été révélé lors de la Gamescom Opening Night Live et sortira le 25 février 2022. L’annonce a été faite via une bande-annonce CGI sophistiquée et a montré certaines des actions frénétiques auxquelles les joueurs peuvent s’attendre.

Le site Web de redémarrage de Saints Row est en ligne

Un site Web pour le redémarrage de Saints Row est maintenant en ligne et montre un mur de briques recouvert de divers graffitis. L’œuvre d’art la plus importante de la bombe aérosol se trouve au milieu du mur et indique « redémarrage ». Il ne faut pas un détective pour comprendre, alors, que nous obtenons un redémarrage de Saints Row.

