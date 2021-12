Redémarrage de « Saved by the Bell » : « Queer et Trans Joy Is Resistance »

La deuxième saison du redémarrage de Peacock’s Saved y the Bell a été abandonnée le mercredi 25 novembre et a fait ce que font tous les redémarrages contemporains: pousser le réveil à la place de l’originalité.

Quiconque était un préadolescent ou un adolescent au début des années 1990 sait qu’un attrait de l’original Sauvé par la cloche était des garçons mignons qui sortaient avec des filles mignonnes. Dans la version des années 2020, c’est maintenant un garçon mignon qui sort avec une femme trans qui est vraiment un homme biologique tandis que son ancienne petite amie annonce qu’elle est bisexuelle et sort avec une femme dans la nouvelle saison. Le redémarrage troque la gentillesse contre la confusion sexuelle.

Il y a quelques adolescents hétérosexuels symboliques dans la série. Le gentil garçon hétérosexuel, Gil (Matthew Sato, sort avec la jolie fille hétérosexuelle, Daisy (Haskiri Velazquez), mais il s’avère être un menteur qui courtise Daisy pour gagner un concours. Ces satanés hétérosexuels sont tellement foirés ! Ou comme un personnage lesbien parle des hétéros lors d’un bal à l’école : « Mon Dieu, ça va être tellement tragique avec tous les enfants hétéros qui passent du fil dentaire à la chanson thème ‘Friends’ ou quoi qu’ils fassent. » Les hétéros sont dépassés.

Daisy entame une relation avec Mac (Mitchell Hoog), un beau personnage principal sans intentions trompeuses envers elle, dans le dernier épisode de la saison. Ainsi, les lycéens hétérosexuels symboliques obtiennent au moins une bonne relation.

Cette deuxième saison bat également son public par-dessus la tête avec des messages pro-trans. Dans l’épisode 5, » De la malédiction au pire « , les parents d’une pétition concurrente d’un lycée pour qu’un homme biologique devienne une femme trans ont expulsé l’équipe de football. La transsexuelle Lexi (Josie Totah) tente alors de « résoudre la transphobie » en écrivant une pièce dans laquelle « le pape se fait piétiner par une vache ». La vache représente Harvey Milk, le pédéraste notoire qui est vénéré par le mouvement radical LGBTQIA. (Dans un autre épisode, Lexi lit un livre de « Monologues pour les salopes sexuelles positives. ») Le pape s’avère être le personnage de la télévision Olivia Pope.

À la fin de « From Curse to Worse », Lexi abandonne sa pièce parce qu’elle va trop loin, même pour le club de fierté LGBTQIA du lycée. Elle rejoint plutôt le club de la fierté où «la joie queer et trans est une forme de résistance». Juste pour s’assurer que le public est complètement frappé par le message, l’épisode se termine par une diapositive pointant vers un site Web sur la façon de lutter contre la législation « anti-trans ». Vous savez, le genre de législation qui reconnaît la réalité biologique dans le sport.

Nier la réalité biologique dans le sport est un problème chronique dans ce nouveau réveillé Sauvé par le gong. La saison dernière, la étudiante de deuxième année, Aisha (Alycia Pascual-Pena), était en quelque sorte le « quart-arrière vedette » d’une équipe de football composée d’adolescents. Elle pouvait miraculeusement battre tous les garçons de l’équipe de son école et des lycées concurrents également. Cette saison, le football d’automne est annulé après que l’entraîneur se soit blessé, alors Aisha devient une lutteuse à succès contre les garçons.

Lorsqu’elle ne bat pas les gars au catch, la bisexuelle Aisha « décolonise sa classe d’espagnol ». Une enseignante blanche désemparée se moque de son espagnol dominicain et exige qu’elle ne parle que le dialecte castillan. Quand Aisha et l’enseignante sont appelées au bureau, l’enseignante insulte son héritage dominicain et est licenciée. « Je ne peux pas être raciste. Je suis gay », proteste-t-il. Il est peut-être le premier personnage gay non héroïque d’une série pour adolescents depuis longtemps. Son statut d’homme blanc méchant éclipse apparemment son homosexualité dans la hiérarchie éveillée.

Le mot « blanc » est souvent utilisé comme péjoratif dans la série comme c’est le cas dans la plupart des émissions de télévision de nos jours. Les personnages parlent sur un ton péjoratif des « filles blanches », de « l’homme blanc » et des « enfants blancs riches ». Daisy, qui est la présidente de l’école et qui est latina, enquête pour savoir si « la danse du fondateur est raciste » et conclut: « C’est le cas ».

L’émission fait avec admiration des références aux femmes de gauche, d’Hillary Clinton à Sonia Sotomeyer. (La gauche a-t-elle enfin dépassé son obsession pour Ruth Bader Ginsburg ?) Daisy et Aisha se sont exclamées dans le bus pour se rendre à l’école sur la façon dont elles pensent que des femmes noires (ou biraciales) riches et célèbres, de Megan Markle à Michelle Obama, ont été maltraitées par la société. (Oui, vraiment.) Et le dialogue dans le bus parvient même à accuser Ivanka Trump d’avoir volé des idées de mode à l’un des personnages noirs fictifs de la série originale, Lisa Turtle (Lark Voorhies).

Un réveil généralisé imprègne tous les aspects de la série, d’une affiche BLM/LGBT avec désinvolture à l’arrière-plan d’une salle de classe au petit ami masculin trans de Lexi vêtu sans ironie d’une robe pour le spectacle de talents. Comme dans la plupart des émissions hollywoodiennes, il n’y a pas de Dieu, mais les personnages font constamment référence à « l’univers » qui veille sur eux.

Comme blague à l’intérieur du dernier épisode, Lexi remarque le problème de « tous ces redémarrages d’émissions pour adolescents des années 90. Comme avoir une nouvelle idée, Hollywood ! Précisément. Tout ce qu’Hollywood semble pouvoir faire, c’est rechaper de vieilles séries populaires. Les grandes « mises à jour » sont juste pour rendre les personnages des redémarrages gays/trans/bi/pick-a-letter et insérer de gros morceaux de dialogue sur la race. De tels redémarrages ne sont pas originaux, juste ennuyeux et cassés.