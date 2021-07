Redémarrage de SilverHawks en développement à partir de Nacelle et Super7 ⋆ .

in

La date limite rapporte que The Nacelle Company travaille sur un redémarrage de ArgentHawks, la série animée des années 80 de Rankin/Bass Productions et l’équipe derrière Chats-Tonnerre.

Créé en 1986 et diffusé pour 65 épisodes, ArgentHawks a suivi une équipe de héros ailés «en partie métalliques, en partie réels» du 29e siècle qui sont formés pour combattre le chef de la mafia extraterrestre Mon*Star et son assortiment d’hommes de main et de laquais diaboliques.

L’actualité d’une nouvelle série animée fait suite à l’acquisition du ArgentHawks IP par le fabricant de jouets de la culture pop Super7, qui a récemment lancé une nouvelle gamme de SilverHawks Ultimates figurines.

“ArgentHawks est une franchise bien-aimée qui a été négligée pendant trop longtemps », a déclaré Brian Flynn, fondateur et propriétaire de Super7. « Nous sommes très heureux de travailler avec Nacelle pour apporter ArgentHawks de nouveau sous les projecteurs pour les fans purs et durs ainsi qu’une nouvelle génération de fans pour découvrir la magie de ArgentHawks pour la première fois.”

“Quand j’ai parlé avec Brian Flynn pour la première fois, j’étais comme le personnage de Yes-Man ! « Oui, dites-moi simplement où signer ! » a ajouté Brian Volk-Weiss, fondateur et PDG de The Nacelle Company, dont les crédits incluent Netflix Les jouets qui nous ont fait et Les pieds sur terre avec Zac Efron.

