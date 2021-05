Redémarrage du pipeline colonial – Les fournitures mettront plusieurs jours à rebondir ⋆ .

Un ami transportant un conteneur de gaz accueille un automobiliste qui attend dans une longue file d’attente pour entrer dans une station lors d’une augmentation de la demande de carburant à la suite de la cyberattaque qui a paralysé le pipeline colonial, à Durham, Caroline du Nord, le 12 mai 2021. REUTERS / (Jonathan Drake / .)

Le pipeline Colonial a repris ses activités mercredi soir, bien que ses opérateurs aient annoncé qu’il faudrait plusieurs jours pour que la chaîne d’approvisionnement revienne à la normale.

«Certains marchés desservis par Colonial Pipeline peuvent subir ou continuer à subir des interruptions de service intermittentes pendant la période de démarrage», a déclaré la société sur son site Web.

Colonial, qui affirme transporter environ 45% du carburant consommé sur la côte Est, a pris conscience vendredi qu’il avait été victime d’une attaque de ransomware et «a mis certains systèmes hors ligne pour contenir la menace, ce qui a temporairement interrompu toutes les opérations du pipeline».

Les pirates informatiques, identifiés comme le groupe de piratage russe Darkside, avaient exigé des millions de rançons de l’opérateur du pipeline, qui a refusé de payer. L’opérateur a plutôt reçu l’aide du ministère de l’Énergie et des autorités fédérales, étatiques et locales.

Colonial avait ouvert manuellement des segments du pipeline au cours des derniers jours pour soulager certaines pressions d’approvisionnement dans une poignée d’États, dont le Maryland et le New Jersey, selon le New York Times. Le pipeline va du Texas au New Jersey.

Les prix du gaz dans certains États touchés, dont la Géorgie, ont augmenté de 8 à 10 cents le gallon mercredi en raison des pénuries créées par les fermetures du gazoduc.

