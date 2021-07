Redémarrage du spectacle de comédie classique dirigé vers TBS

TBS a décroché un redémarrage de la sitcom de Norman Lear Mary Hartman, Mary Hartman. La nouvelle version de la comédie classique mettra en vedette Emily Hampshire, actrice comique et ancienne de Schitt’s Creek. La star jouera un rôle devant et derrière la caméra car elle est également attachée à la co-écriture et à la production exécutive de la série. Le créateur de Letterkenny, Jacob Tierney, servira de showrunner, et Lear produira dans le cadre de lui et de Brent Miller’s Act III Productions.

“Le coup de pied des coups de pied alors que j’ai 99 ans aujourd’hui, c’est d’apprendre que TBS développe” MHMH “et nous permettra d’en faire une nouvelle version avec Emily Hampshire”, a déclaré Lear, après l’annonce. “En tant que personne qui croit que ses 99 ans sur cette planète sont dus à la quantité de rires qu’il a appréciés au fil des ans, voici les 99 prochaines. Soyez bénis !”

Originaire de Sony Pictures TV, l’itération mise à jour suivra le personnage principal (Hampshire), dont le style de vie d’une petite ville est soudainement mis à jour après que sa dépression nerveuse soit devenue virale, la transformant en une figure vérifiée des médias sociaux. C’est une continuation du message de l’émission originale sur la corrélation entre les médias américains et la culture de consommation, mais en remplaçant la culture de consommation par les coutumes actuelles des médias sociaux. La série originale a fonctionné brièvement entre 1976 et 1977, mais était une émission révolutionnaire pour l’époque. Louise Lasser a dépeint l’originale Mary Hartman et a remporté une nomination aux Emmy Awards pour le rôle, donnant à Hampshire des chaussures assez grandes à remplir.

Mis à part ses rôles dans The Trotsky, Good Neighbours, The Death and Life of John F. Donovan, Hampshire est probablement mieux connue pour son rôle de Stevie Budd dans Schitt’s Creek. La série a duré six ans sur PopTV, se terminant en 2020. Schitt’s Creek a balayé la cérémonie des Emmy Awards pour sa dernière saison, remportant neuf prix au total. Eugene Levy et son fils Daniel Levy ont décroché les prix du meilleur acteur principal et du meilleur acteur dans un second rôle dans une comédie. Catherine O’Hara et Annie Murphy ont chacune remporté un Emmy dans la catégorie Meilleure actrice principale et actrice dans un second rôle dans une comédie. Le spectacle a également remporté des prix pour l’écriture, la mise en scène et les costumes contemporains.