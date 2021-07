Redemption ‘cast sur la dynamique de l’équipage et plus de la renaissance ⋆ 10z viral

Si vous étiez un fan du Leverage original, il y a de fortes chances que vous ayez apprécié les huit premiers épisodes du renouveau, Redemption, sur IMDb TV.

La plupart de l’équipage d’origine est de retour, à une exception notable (le cerveau de Timothy Hutton, Nate Ford, décédé un an auparavant) et deux ajouts fantastiques. Rejoindre l’escroc Sophie Devereaux (Gina Bellman), le voleur Parker (Beth Riesgraf), le frappeur Eliot Spencer (Christian Kane) et le pirate informatique Alec Hardison (Aldis Hodge) sont l’avocat d’entreprise devenu fixateur Harry Wilson (Noah Wyle) et la créatrice Breanna Casey (Aleyse Shannon) pour éliminer d’autres méchants. Et après huit épisodes (la seconde moitié tombe à l’automne), la nouvelle équipe a montré qu’elle avait autant de succès que l’original dans le drame TNT 2008-2012.

Nous ne savons pas grand-chose à quoi s’attendre dans les huit prochains épisodes, mais Bellman a déclaré à TV Insider : “Je pense que tout le monde sera enthousiasmé par le chemin parcouru par tout le monde” et le producteur exécutif Dean Devlin promet une fin “satisfaisante” à la saison.

Lisez la suite pour en savoir plus de Bellman, Riesgraf, Kane, Wyle et Shannon sur ce que nous avons vu jusqu’à présent et pourrait encore être à venir dans Leverage: Redemption.

Les inconvénients de l’équipage d’origine

Alors que l’accent est principalement mis sur le présent (et l’avenir), Kane aime qu’ils n’oublient pas les anciens inconvénients. « C’est ce qui est toujours aussi amusant parce que les souvenirs nous reviennent aussi », dit-il. “Donc, vous voyez les souvenirs revenir pour nous à l’écran et c’est ce qui a été une joie cette saison.”

Bien que Shannon ne fasse pas partie de la série originale, elle apprécie également cet aspect, tout comme son personnage. (Lorsque Breanna rejoint l’équipe, elle parle des histoires que son frère adoptif Hardison lui racontait.) “Je ne savais pas que pendant le tournage, j’allais apprendre comment chacun de ces moments était fait”, partage-t-elle. . « Donc, je suis assis dans un siège tellement cool où vous verrez le rappel sur un écran, mais j’ai pu entendre d’eux comme : « Oh oui, il y a trois ou quatre ans, c’est comme ça que nous avons fait ça. C’est ainsi que nous y sommes parvenus. C’était hystérique. Et je reçois toutes ces histoires d’initiés sympas que je devrais écrire quelque part et remettre un jour. Cela a été fantastique.

Le chef d’équipage

À la fin de l’effet de levier d’origine, Parker prenait la relève en tant que chef d’équipe alors qu’elle, Eliot et Hardison poursuivaient leur travail. Mais comme cela est reconnu dans Redemption, elle prend du recul et laisse Sophie assumer un rôle de leader.

« Parker a un certain confort lorsqu’elle a le contrôle, comme nous l’avons appris au fil des ans, mais il y a aussi quelque chose de vraiment agréable pour elle de faire partie de l’équipe et de l’équipe et de se débarrasser d’une partie de cette responsabilité. » Riesgraf explique. «Je pense que depuis le bâtiment qu’elle veut aller littéralement sauter des bâtiments et remettre ses mains dans des coffres-forts. Je pense donc qu’elle a vraiment envie de cette action et de faire partie de son équipe d’une manière différente. (Parker déplore depuis combien de temps elle n’a pas été dans un évent étrange lors de la première de la reprise.)

Ce n’est pas seulement pour Parker, cependant. Elle a vu que l’escroc devait aussi être aux commandes. (Sophie revient dans le jeu d’escroquerie un an après avoir perdu Nate.) “Elle voit ce que cela donne à Sophie d’avoir ce niveau de responsabilité et de faire à nouveau partie de quelque chose”, poursuit Riesgraf.

Après tout, souligne Kane, la partie Rédemption du renouveau s’applique non seulement à Harry mais aussi à Sophie. « Elle ne va pas bien et pour lui sauver la vie, nous devons la ramener. Je ne pense pas que Parker abandonne vraiment le poste de commandement. Je pense qu’elle a juste Sophie à ses côtés », dit-il. “Et c’est très important pour sauver Sophie Deveraux.”

De juriste d’entreprise à réparateur

Après s’être rendu compte qu’il était du mauvais côté pendant toute sa carrière, la tentative d’Harry de rectifier le tir le conduit directement sur la voie de l’équipage – et finalement à en faire partie. En fait, à la fin de ces huit premiers épisodes, il semble s’être assez bien adapté à sa nouvelle vie. Pour Wyle, cela a du sens, compte tenu de son parcours.

«Quand Dean et moi avons parlé de ce personnage, au départ, c’était sur la table que nous le commencions avec le pistolet dans la bouche. C’était à quel point nous voulions que les enjeux soient sérieux pour savoir où il se trouvait à ce carrefour de la crise, qu’il ne puisse plus continuer à être la même personne qu’il était », dit-il. « Quand vous êtes prêt à rejeter toutes les définitions de vous-même parce que vous ne vouliez plus être défini par tout ce que vous avez été jusqu’à présent, c’est un endroit vraiment libérateur et cela vous permet ce genre de liberté pour explorer la personnalité, comportement, relations. D’une certaine manière, c’est presque comme s’il était dans cette année sabbatique par rapport à lui-même où il devient une personne différente ou découvre qui il aurait pu être s’il n’avait pas suivi la route qu’il a empruntée.

Bellman a particulièrement apprécié de jouer Sophie poussant Harry hors de sa zone de confort, comme le font tous les personnages. « Ils poussent ses boutons et le défient », dit-elle. « Il y a une scène merveilleuse avec laquelle j’ai vraiment aimé jouer [Noah] où Breanna a volé toutes vos affaires et elles sont toutes emballées dans des boîtes.

Essayer de nouvelles choses

Bien que Breanna ne soit peut-être pas entièrement nouvelle dans le monde de l’escroquerie – elle a eu des problèmes avec la loi avant de rejoindre l’équipage – elle est encore en train d’apprendre. Riesgraf a aimé la regarder tout comprendre et Shannon a aimé jouer ça.

« C’est vraiment amusant de voir que nous devons tous jouer des rôles dans des rôles. C’est très amusant de regarder les tortillements et l’inconfort », explique Riesgraf. “Aleyse, en tant qu’actrice, une artiste est sans défaut, et elle est incroyablement authentique à tous points de vue, mais en tant que Breanna, trouver ces moyens et peut-être avoir toute cette liberté, c’était vraiment excitant de regarder ça.”

Et au fur et à mesure que Breanna devient de plus en plus à l’aise pour assumer de nouveaux rôles et apprendre de nouvelles astuces (espérons-le sans plus de crème anesthésiante alors que Parker teste ses talents de voleur à la tire ?), vous continuerez à en apprendre davantage sur elle. “Il y a un moment où nous sommes arrivés pendant que nous tournions où j’essayais des choses que tout le monde faisait”, partage Shannon. «J’essayais un peu de trucs de Parker et un peu de trucs d’Eliot. Au fur et à mesure qu’elle essaie de nouvelles choses, vous allez en apprendre beaucoup sur elle.

Se lancer dans l’action

Ce ne serait pas une série Leverage sans qu’Eliot ne se lance pas mal, et lors de la reprise, Kane a pu utiliser une partie de son entraînement des Lions d’occasion. “J’ai suivi un entraînement intensif à l’épée pendant des mois avec [sword master] Anthony De Longis, qui, je crois, est le meilleur gars du métier et il a en fait joué le Boucher de Kiev dans la première série », se souvient-il.

Après avoir utilisé cela sur Angel (où il jouait l’avocat Lindsey McDonald), il a (enfin) pu l’apporter à Eliot. “C’était très amusant d’évoquer cette vieille mémoire musculaire et d’apprendre à le faire”, dit-il.

Riesgraf apprécie les moments où Parker « devient super physique », dit-elle, et Kane note que vous pouvez voir que « Parker a appris à se battre un peu. … Il y a une très bonne scène où Eliot lui jette quelqu’un parce qu’il sait qu’elle va s’en occuper maintenant. Et c’est une toute nouvelle dynamique que nous n’avions pas auparavant. Et c’était très amusant à jouer parce qu’Eliot l’a entraînée et lui fait maintenant confiance pour lancer les mains.

Breanna sera-t-elle la prochaine à se battre ? Elle essaie d’aider Eliot dans un combat dans le renouveau (“The Tower Job”). «Je ne suis pas sûr qu’ils m’aient fait confiance pour vraiment me battre tout seul. Mais je pense que Breanna auditionne définitivement pour le poste, espérons-le dans le futur », a déclaré Shannon. «Mais oui, non, je ne pense pas qu’elle puisse le maintenir enfoncé et jeter les mains, comme Christian l’a dit, pour faire arrêter quelqu’un. Elle pourrait s’enfuir en premier.

Effet de levier : rédemption, partie 1, diffusion en continu, IMDb TV (partie 2, automne 2021)