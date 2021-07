Redemption Stars prévisualise le redémarrage du téléviseur IMDb z 10z viral

in

L’effet de levier n’est peut-être pas le même, mais l’équipe est définitivement de retour !

IMDb TV a repris un redémarrage de l’émission et les huit premiers épisodes ont été diffusés le vendredi 9 juillet!

Avec le retour de quelques vieux visages (notamment, d’autres pas), nous avons le scoop sur tout ce que vous devez savoir avant la première !

L’équipe de retour comprend la plupart des membres du gang de premier plan, mais n’a pas son chef Nate (Timothy Hutton).

Heureusement, Leverage: Redemption explique aux fans pourquoi Nate ne les rejoint pas assez tôt dans la saison.

Un autre léger changement, tout en apparaissant toujours dans la série, est l’apparition limitée de Hardison d’Aldis Hodge.

Hardison fera toujours des apparitions, mais parce que l’horaire de travail d’Aldis Hodge a été fou ces derniers temps (et à juste titre, c’est un acteur brillant), il ne sera pas dans chaque épisode.

Bien que nous manquions de voir Hardison à chaque diffusion, nous sommes heureux qu’il puisse être dans la série.

Deux nouveaux venus se joignent à l’équipe : la sœur adoptive de Hardison, Brianna (Aleyse Shannon) et Harry (Noah Wyle).

Tous les acteurs originaux de Hardison (Aldis Hodge), Sophie (Gina Bellman), Parker (Beth Riesgraf) et Eliot (Christian Kane) sont de retour.

Sophie joue le rôle de leader et c’est excitant de voir les nouvelles directions que prend son personnage.

Le personnage de Noah Wyle est un avocat d’entreprise qui cherche à se racheter lorsqu’il accepte d’être du mauvais côté de beaucoup de choses.

Wyle et Shannon s’intègrent parfaitement au gang, et ils ajoutent un peu de magie au redémarrage (Wyle a déjà travaillé avec Kane et leur alchimie est formidable).

Les producteurs d’origine sont de retour, et un sentiment de familiarité est présent tout au long de la saison, et c’est un sentiment très accueillant.

En s’asseyant avec les stars Gina Bellman et Noah Wyle, TV Fanatic a appris que la série avait une solide base de fans depuis la fin originale.

La demande de redémarrage était là. Le casting (ainsi que les membres de l’équipe d’origine, comme l’écrivain Chris Downey et le réalisateur/producteur Dean Devlin) ne pourrait pas être plus enthousiaste à l’idée de continuer ces personnages.

TV Fanatic a également pu s’asseoir avec Beth Riesgraf, Christian Kane et Aleyse Shannon.

Riesgraf et Kane ont exprimé leur amour pour leurs personnages et leur enthousiasme à l’idée de revenir, tandis que Shannon a discuté de rejoindre à nouveau la famille Leverage.

Personnellement, j’ai un set d’alerte intitulé « Leverage Returning » depuis la fin de l’émission en 2012.

Tous les acteurs ont exprimé leur amour pour les fans et le soutien écrasant qu’ils ont reçu avec le redémarrage, et nous ne pourrions être plus excités.

Une chose sur laquelle tous les fans peuvent s’entendre : nous sommes ravis de voir Sophie, Parker, Eliot et Hardison de retour sur nos écrans.

Bien que le spectacle puisse sembler différent, la sensation est la même et le but est le même.

Espérons que vous, les fanatiques de la télévision, soyez aussi excités que nous après ces interviews et que vous découvrirez Leverage: Redemption lors de sa première le 9 juillet sur IMDb TV!

