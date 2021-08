Redevance BBC : John Humphrys demande la suppression des redevances « tout simplement inacceptables » | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Mais dans une décision qui risque de s’avérer très controversée, le journaliste a déclaré que les frais annuels de 159 £ devraient être remplacés par un impôt direct couvrant le coût de la couverture médiatique de la BBC – mais PAS un divertissement léger. Écrivant dans le Daily Mail, M. Humprhys s’est rappelé avoir déjeuné avec l’actuel présentateur de Ten O’Clock News, Huw Edwards, peu de temps après que le Gallois se soit vu offrir le rôle prestigieux.

Il a déclaré: «Malheureusement pour l’octogénaire Huw, il est extrêmement peu probable que News At Ten existe même dans 20 ans. La plus grande question est de savoir si la BBC le fera.

« Lorsque j’ai présenté le Nine O’Clock News dans les années 80, l’audience oscillait entre huit et neuf millions. Aujourd’hui, les « Dix » ont à peine la moitié de ce nombre. »

L’essor des services de streaming tels que Netflix d’une part, et la technologie de téléphonie mobile d’autre part, signifiait que les jeunes se souciaient rarement, voire jamais, des informations télévisées, a déclaré M. Humphrys.

Il a expliqué: “Pourquoi au nom du ciel s’installeraient-ils devant la télévision à un moment dicté par un diffuseur pour regarder un programme qui contiendra principalement des choses qui ne reflètent pas leurs propres intérêts alors que leur mobile leur donnera tout ce qu’ils veulent quand ils le veulent ?

« Pas seulement les derniers potins sur les manigances de leur artiste de rap préféré, mais, pour les plus sérieux, autant de matériel académique dont ils pourraient avoir besoin sur les implications économiques du réchauffement climatique. Ou ce qu’ils choisissent.

Il a ajouté : « Les chiffres d’audience de la BBC racontent la sombre histoire. Ils ont connu une forte baisse et de plus en plus de jeunes semblent à peine conscients de l’existence de BBC News. »

L’addiction d’aujourd’hui aux mobiles n’était pas une mode passagère et continuerait jusqu’à ce que quelque chose d’encore plus addictif prenne sa place, a affirmé M. Humphrys, soulignant l’impossibilité de « revenir en arrière ».

M. Humphrys a souligné : « La première et la plus évidente des victimes dans cette bataille acharnée pour les cœurs et les esprits est la redevance.

« Il a magnifiquement servi la nation mais – et j’écris ceci avec le cœur lourd – son heure est venue.

« Il est tout simplement inacceptable de facturer des frais aux gens pour quelque chose qu’ils n’utilisent peut-être pas. »

La BBC ne pouvait plus s’attendre à ce que les gens soient légalement obligés de couvrir le coût de sa production dramatique ou de divertissement léger via la redevance, a déclaré M. Humphrys, de même pour le sport.

Il n’a pas précisé le modèle de financement précis, mais il semble probable qu’il prônait l’approche de Netflix, c’est-à-dire un service d’abonnement.

Cependant, M. Humphrys a ajouté : « Les nouvelles sont différentes.

«Ce sont des moments effrayants où tant de gens crédules croient à tout ce qu’on leur dit sur les réseaux sociaux.

«Jamais nous n’avons eu autant besoin d’un diffuseur d’information national de confiance.

« Alors, comment le payons-nous ? L’abonnement n’est pas la réponse. Personne ne devrait se voir refuser l’accès à un service d’information véritablement indépendant.

« Je crains qu’il n’y ait qu’un seul moyen. Imposition. Je sais que ce ne sera pas populaire.

« Certains diront pourquoi ne pas vendre de la publicité ? Parce que cela frapperait des gens comme ITN et Sky qui dépendent de leurs revenus des publicités. Et la fiscalité est plus juste.

La BBC a dépensé 348 millions de livres sterling par an pour l’actualité et l’actualité, et avec 30 millions de contribuables, la facture s’élèverait à environ 11 livres sterling par tête – bien que M. Humphrys ait suggéré que les moins aisés seraient exonérés.

Il a déclaré : « Quelle que soit la façon dont vous le regardez, c’est un prix extrêmement bas à payer pour un service d’information vraiment fiable et impartial, quelle que soit la pression des intérêts particuliers.

« Il reste à voir si un service d’information dédié à la BBC répondrait à ces normes. De même que la plus grande question de savoir si son public inclura les jeunes. »