Redevance de licence de la BBC sur un tas de ferraille : la répression de Dorries après un traitement « honteux » pour les retraités | Royaume-Uni | Nouvelles

Nadine Dorries, secrétaire à la Culture et députée conservatrice du Mid Bedfordshire, a déclaré avant le prochain processus de révision de la charte de la BBC « nous entreprendrons un examen détaillé du modèle de licence de télévision pour nous assurer qu’il est adapté à l’avenir ». Cela survient alors que Mme Dorries a été accusée d’avoir « réprimandé » le rédacteur politique du diffuseur par un député travailliste.

Mme Dorries a qualifié la BBC de « phare pour la britannicité » et « pour ce qui est l’excellence dans la radiodiffusion », mais a déclaré qu’il y avait « quelques problèmes ».

Elle a déclaré que « même les rédacteurs en chef de la BBC et ceux qui dirigent la BBC acceptent qu’il y ait eu des problèmes, et ils sont traités, et cela fait partie des discussions en cours ».

Mme Dorries a déclaré que l’avenir des frais de licence sera décidé lors du renouvellement de la charte en 2027, mais a déclaré que « ces discussions … à la fois du point de vue éditorial et d’un certain nombre de couches et récemment mis en évidence lors de la réponse à l’examen Serota, sont en cours. tous en considération pour aller de l’avant. Ses commentaires ont été notés ».

Philip Hollobone, député conservateur de Kettering, a également déclaré que la BBC « l’abolition des licences de télévision gratuites montre qu’on ne peut pas leur faire confiance ».

Il a qualifié le traitement des retraités par la BBC de « honteux » et a appelé le gouvernement à utiliser l’examen du financement de 2022 « pour supprimer complètement les frais de licence ».

En août 2020, le conseil d’administration de la BBC a décidé de supprimer les droits de licence gratuits pour tous les plus de 75 ans.

La politique a été modifiée pour n’autoriser les droits de licence gratuits qu’aux personnes âgées de plus de 75 ans qui reçoivent un crédit de pension, qui, selon l’entreprise, serait accessible à plus de 1,5 million de ménages.

Le changement est entré en vigueur le 31 juillet 2021, quelque 260 000 personnes de plus de 75 ans refusant de payer à l’époque.

La société a déclaré qu’elle offrirait également « des visites de service client pour ceux qui ont besoin d’une assistance supplémentaire » après la date limite de juillet.

Le changement des frais de licence a suscité la colère des militants qui l’ont qualifié d’« orwellien » et ont accusé la société d’intimider les personnes âgées avec des lettres et des visites.

Dennis Reed, directeur de Silver Voices, a déclaré : « La BBC va-t-elle imposer une amende et potentiellement poursuivre en justice des centaines de milliers de personnes âgées qui s’opposent à la suppression de cette prestation sociale ?

« Nous avons un soutien politique et médiatique massif pour repenser cette question et le gouvernement doit maintenant intervenir de toute urgence pour forcer une solution. »

L’ancien joueur de cricket Lord Botham a ajouté que de nombreuses personnes avaient payé « à contrecœur » et « resteraient assises sur leur chéquier » à l’avenir.

Il a déclaré: « La BBC menace maintenant d’envoyer les garçons pour ce qu’elle appelle » des visites de service client « .

« Le public peut voir à travers cette langue orwellienne et ne supportera jamais que la BBC intimide les personnes âgées. »

Cela vient du fait que Mme Dorries a insisté sur le fait qu’elle n’avait pas « réprimandé » Laura Kuenssberg et « ne le ferait jamais » après avoir tenté de corriger les informations de l’éditeur politique sur Twitter.

À la suite d’une réunion entre Boris Johnson et les députés conservateurs au comité 1922 mercredi, Mme Kuenssberg a posté: «Après les PMQ, puis le comité de liaison, le PM est ensuite allé affronter ses propres députés au comité 1922 – un texte pour dire qu’il avait l’air faible. et sonnait faible’ , ‘l’autorité s’évapore’

« D’autres députés quittant la réunion des conservateurs où le Premier ministre parlait ? ‘Il a besoin d’un Lemsip’, ‘Excellent’, ‘Muet’ – ‘juste pour dire que ça a été quelques semaines difficiles.' »

Mme Dorries a ensuite déclaré dans un message maintenant supprimé: « Laura, je vous aime et vous respecte beaucoup, mais nous savons tous les deux que ce texte est ridicule, bien que loin d’être aussi ridicule que la personne – manifestement désespérée pour votre attention, qui l’a envoyé . «

Dans les questions du Département du numérique, de la culture, des médias et des sports (DSCM), jeudi, le secrétaire à la Culture de l’ombre, Jo Stevens, a déclaré: « Nous avons passé une grande partie des deux dernières semaines à parler des normes dans la fonction publique et de ce côté de la Chambre, nous nous soucions profondément sur l’indépendance et l’impartialité de la BBC.

« Je sais que la secrétaire d’État se soucie également dans la mesure où elle a le temps de contrôler les tweets du rédacteur politique de la BBC et de la réprimander publiquement. »

Mme Dorries a répondu: « Je n’ai pas réprimandé Laura Kuenssberg, quelqu’un qui est peut-être … la meilleure du secteur en fait, un tweet très professionnel et très poli.

« Le tweet a été complètement mal interprété. Je ne réprimandais pas Laura Kuenssberg et je ne le ferais jamais. »

Mme Stevens a également déclaré sur Twitter : « Nous nous soucions profondément de l’indépendance et de l’impartialité de la BBC.

« Il semble que la secrétaire d’État s’en soucie également – ​​dans la mesure où elle a en fait le temps de surveiller les tweets du rédacteur politique de la BBC et de la réprimander publiquement. »

La députée travailliste de Cardiff Central a ensuite déclaré: « Je viens de lui demander si elle pense qu’il serait inapproprié qu’un ministre du gouvernement supervisant les négociations sur les droits de licence, cherche à influencer les décisions éditoriales – y compris la façon dont le Premier ministre a été interviewé et utilise la menace de réduire le financement des redevances de la BBC tout en le faisant.

« Bien sûr, elle n’a pas répondu à la question. »