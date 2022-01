Redfin achètera Bay Equity Home Loans pour 135 millions de dollars afin de stimuler l’activité hypothécaire

(Photo . / Nat Levy)

Le géant immobilier de Seattle Redfin a annoncé qu’il paierait environ 135 millions de dollars en espèces et en actions pour acheter Bay Equity Home Loans, un prêteur hypothécaire basé dans la région de la baie qui est actif dans 42 États et emploie 1 200 personnes.

L’accord devrait donner un coup de fouet à l’activité de prêt de Redfin. Bay Equity a conclu 8,5 milliards de dollars de prêts l’année dernière et représente près de 10 fois la taille de Redfin Mortgage. Il a également généré un bénéfice net positif chacune des trois dernières années.

Redfin consolidera ses opérations Redfin Mortgage sous Bay Equity, qui conservera son nom et continuera à travailler avec d’autres maisons de courtage après l’acquisition.

Redfin licenciera également 121 personnes dans le cadre de l’opération, soit moins de 2% de son effectif global. Son activité hypothécaire employait environ 250 personnes au 31 décembre.

Redfin aidera à placer les travailleurs dans d’autres rôles au sein de l’entreprise, ou offrira entre 12 et 26 semaines d’indemnités de départ. Bay Equity ne licenciera pas de personnel.

Le prix d’achat représente une prime de 72,5 millions de dollars par rapport à la valeur comptable tangible estimée de Bay Equity au 31 décembre.

Dans un communiqué de presse, le PDG de Redfin, Glenn Kelman, a déclaré que l’acquisition aidera l’entreprise à combiner les services de prêt et de courtage sous un même toit, et soutiendra la vision à long terme de l’entreprise de permettre aux « clients d’acheter des maisons qu’ils n’auraient pas pu obtenir par le biais d’un système autonome. courtier ou prêteur.

Redfin a lancé Redfin Mortgage il y a cinq ans dans le but de servir ses clients du début à la fin du processus d’achat d’une maison. À l’époque, certains professionnels de l’immobilier s’inquiétaient d’un conflit d’intérêts potentiel entre les activités de courtage et d’hypothèques de Redfin.

Diverses sociétés immobilières ont tenté de regrouper divers services immobiliers «sous un même toit», y compris le géant de Seattle Zillow Group.

Redfin Mortgage a conclu 24% de prêts supplémentaires au troisième trimestre 2021 par rapport à la même période de l’année dernière. Mais les revenus hypothécaires globaux ont chuté de 5% en raison d’une baisse des revenus par prêt vendu, a déclaré Kelman lors de l’appel aux résultats du troisième trimestre de la société.

Kelman a déclaré que le pourcentage d’acheteurs de maisons Redfin qui choisissent une hypothèque Redfin est « encore trop faible ».

« Nous prévoyons d’apporter des modifications à notre système d’octroi de prêts au premier semestre 2022 pour prendre en charge une gamme plus large de prêts », a-t-il ajouté. « Avec une gamme complète de produits, et comme le permettent les lois de différents États américains, nous pouvons ensuite lancer des incitations pour les ventes de courtage qui impliquent également des services d’hypothèque et de titre. »

Jason Bateman, le leader de longue date de Redfin Mortgage, est parti en août pour un poste de directeur général chez Goldman Sachs. Kelman a déclaré que la société avait fait « de grands progrès » dans la recherche d’un remplaçant.

Après une forte hausse du cours de son action tout au long de 2020, les actions de Redfin ont chuté de près de 60% en 2021. L’action est restée stable après les heures de négociation.