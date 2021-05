Redfin enregistre un gain de revenus de 40%, affirme que les entreprises “ frappent à tous les cylindres ” alors que le marché du logement est en plein essor

Photo via Redfin

Résultats du premier trimestre de Redfin: La société immobilière de Seattle a vu son chiffre d’affaires augmenter de 40% au premier trimestre, avec un chiffre d’affaires de 268 millions de dollars. Sa marge brute a grimpé de 229% à 42 millions de dollars, et sa perte nette a été réduite de près de moitié à 36 millions de dollars par rapport au premier trimestre de 2020. Sa perte nette est ressortie à 37 cents par action. L’estimation des revenus des analystes par consensus pour le trimestre était de 253 millions de dollars, tandis que l’estimation du bénéfice par action était de -34 cents par action. Résultats complets ici.

Ce que disent les dirigeants: «Après avoir bousculé dans la seconde moitié de 2020 pour embaucher suffisamment d’agents et de prêteurs pour gérer une flambée de la demande provoquée par une pandémie, Redfin est sur le point de frapper tous les cylindres», a déclaré Glenn Kelman, PDG de Redfin.

Chiffres clés: RedfinNow, le service d’achat et de vente directe de maisons de l’entreprise, a vendu 171 maisons au premier trimestre. C’était le même nombre que le premier trimestre de 2020, et était de 83 au quatrième trimestre de 2020. La part de marché de Redfin sur le marché résidentiel américain s’élève maintenant à 1,14%, contre 0,93% pour la même période l’année dernière. La moyenne mensuelle de visiteurs uniques de l’entreprise pour le trimestre s’est élevée à 46,2 millions, contre 35,5 millions au premier trimestre de l’année dernière.

Vents contraires dans l’immobilier: L’un des plus grands défis de l’entreprise: suivre la croissance. Kelman de Redfin a déclaré qu’ils avaient embauché “hand over fist” pour essayer de suivre la demande, mais les vents contraires à venir qu’ils pourraient voir dans la croissance de la part de marché sont attribuables au faible inventaire de maisons à vendre. Kelman a déclaré qu’ils essayaient de réduire l’attrition des agents et qu’ils voulaient faire mieux que les moyennes de l’industrie. Mais il a également noté que c’était difficile pour les nouveaux agents, car il y a maintenant plus d’agents qu’il n’y a de maisons à vendre.

Regarder vers l’avant: Redfin dit s’attendre à un chiffre d’affaires de 446 millions de dollars à 457 millions de dollars au deuxième trimestre, ce qui montre la saisonnalité des activités immobilières de la société. C’est une augmentation prévue de 109% à 114% par rapport à l’année dernière. Ces estimations comprennent des revenus de 41 à 42 millions de dollars de RentPath, l’entreprise de services de location en ligne Redfin acquise pour 608 millions de dollars en février.

Comment va le stock? Les actions de Redfin – qui ont plus que triplé l’année dernière – ont chuté de plus de 5% en séance mercredi. Ils ont chuté de 2% supplémentaires après les heures de négociation. L’entreprise affiche une valeur marchande de 6,4 milliards de dollars.

Redfin contre Zillow: Les résultats de Redfin interviennent un jour après que son rival de l’immobilier de Crosstown, Zillow Group, a publié des résultats du premier trimestre qui ont dépassé les attentes. Soutenu par un marché immobilier solide, Zillow a déclaré hier un chiffre d’affaires de 1,2 milliard de dollars au premier trimestre et un bénéfice net de 52 millions de dollars. Les actions de Zillow ont chuté de plus de 7% mercredi, la valeur marchande de la société s’établissant désormais à 27 milliards de dollars.