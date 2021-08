Redfin inclura le «risque climatique» dans toutes les annonces alors que les Américains tiennent compte du changement climatique lors de l’achat

(Photo de Redfin)

Il ne suffit plus de déterminer si vous pouvez simplement vous permettre une maison ou battre d’autres acheteurs potentiels dans une guerre d’enchères. Maintenant que vous faites face à un marché immobilier brûlant, vous devez considérer à quel point la température va réellement augmenter dans votre future maison.

Redfin, société de courtage immobilier basée à Seattle, exploite cette préoccupation et ajoute des informations sur les risques climatiques à ses annonces immobilières.

La fonctionnalité, optimisée par ClimateCheck, analyse le risque de chaleur, d’incendie, de sécheresse et de tempêtes sur une période de 30 ans par comté, ville, quartier et code postal.

Un rapport Redfin a révélé que de nombreux Américains envisagent le changement climatique lorsqu’ils décident où vivre. Environ la moitié des personnes interrogées qui prévoient de déménager l’année prochaine ont cité des températures extrêmes ou des catastrophes naturelles comme raisons de déménager. Le rapport a révélé que 80% des personnes interrogées hésiteraient à acheter une maison dans des endroits où les catastrophes naturelles sont plus fréquentes.

Les cotes de ClimateCheck sont basées sur le risque futur d’une zone et sur la façon dont le risque change au fil du temps. Le risque futur est calculé par différents modèles climatiques mondiaux qui supposent le pire des scénarios de CO2 dans l’atmosphère. L’entreprise localise ensuite les modèles mondiaux avec les conditions météorologiques de la région.

Il projette également des risques plus élevés pour les zones qui devraient connaître davantage de changements, par opposition aux zones qui le sont déjà.

Les données sont disponibles partout dans les États-Unis contigus

(capture d’écran de ClimateCheck)

Un test rapide du service pour une adresse dans le quartier Ballard de Seattle (ci-dessus) a donné un score de faible risque de 27 sur 100, 100 étant le changement prévu le plus extrême.

Le survol des catégories assorties renvoie plus d’explications sur la notation. La catégorie de risque de chaleur, par exemple, dit «une journée qui atteint 85 degrés F est considérée comme chaude pour votre emplacement. … Normalement, vous vivez environ 8 jours chauds par an. Votre prévision en 2050 est d’environ 30 jours chauds par an. … Votre risque de température (22) est 29% plus élevé que la moyenne pour les habitants du comté de King (17).