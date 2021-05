Redfin prévoit un record de 2,53 T $ de ventes de maisons aux États-Unis cette année, en hausse de 17%, le plus gros gain depuis 2013

(Graphique Redfin)

Les nouvelles: La société immobilière Redfin, basée à Seattle, prévoit des ventes record de maisons aux États-Unis de 2,53 billions de dollars cette année, affirmant dans un rapport mardi que le gain de 17% d’une année à l’autre serait la plus forte augmentation en pourcentage depuis 2013.

Qu’est-ce qui anime le marché?: Selon Redfin, la «montée fulgurante» du marché du logement pendant la pandémie de COVID-19 a été alimentée par des taux hypothécaires bas, une forte demande et une vague de migration rendue possible par le travail à distance. Le mois de mars a été particulièrement chaud, la valeur des maisons, la croissance des prix et la vitesse de vente atteignant de nouveaux sommets. Redfin a rapporté que le prix de vente médian national des maisons a atteint un record de 353000 $ en mars, en hausse de 17% par rapport à 2020 – un taux de croissance record.

La région de Seattle est également en pleine expansion: Le Seattle Times a rapporté le mois dernier que le marché du logement de la région de Puget Sound est «sous stéroïdes» car les prix étaient en hausse et les stocks disparaissaient. En mars, la maison médiane du comté de King s’est vendue 824 997 $.

Perspectives post-pandémique: «Nous prévoyons que 2021 sera une année encore plus active pour le marché du logement que 2020, car les acheteurs ont une meilleure idée de ce à quoi ressemble l’avenir», a déclaré l’économiste en chef de Redfin, Daryl Fairweather. «Les employeurs clarifient les politiques de travail à distance permanent, l’économie se redresse et les taux hypothécaires restent bas. Tous ces facteurs signifient que nous verrons probablement encore plus d’acheteurs entrer sur le marché cette année et en 2022. »

Vent arrière pour Redfin et Zillow Group: Le PDG de Redfin, Glenn Kelman, a déclaré la semaine dernière que la société s’était efforcée au deuxième semestre de 2020 d’embaucher suffisamment d’agents et de prêteurs pour faire face à une augmentation de la demande provoquée par une pandémie, et qu’elle était maintenant «sur le point de frapper à tous les niveaux». La société a connu une augmentation de 40% de ses revenus au premier trimestre, avec un chiffre d’affaires de 268 millions de dollars.

Zillow profite également de la vigueur du marché immobilier américain, affichant un chiffre d’affaires de 1,2 milliard de dollars la semaine dernière pour le premier trimestre, en hausse de 8%. Le PDG, Rich Barton, a déclaré que les tendances dont la société parlait se concrétisaient.

«Partout au pays, la génération Y progresse, les baby-boomers réduisent leurs effectifs, et entre les deux, les gens de toutes les générations repensent leur vie dans un phénomène culturel que nous avons appelé le grand remaniement», a déclaré Barton. «Des millions de personnes viennent à Zillow pour surfer et rêver…»

Méthodologie: Redfin a basé ses prévisions pour 2021 sur le nombre de ventes de maisons aux États-Unis qu’il s’attend cette année (environ 7,5 millions) multiplié par le prix moyen prévu de ces maisons (333 333 $).