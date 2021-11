Redfoo de LMFAO ‘Memba Lui ?!

Royauté hollywoodienne Redfoo (nom de naissance est Stephen Gordy) était au début de la trentaine lorsqu’il s’est associé à son neveu Bleu ciel pour créer le groupe musical emblématique LMFAO … qui est devenu célèbre en 2009 après avoir sorti son premier album « Party Rock » en 2009 qui comprenait les chansons à succès « I’m In Miami Bitch », le Lil Jon jam « Shots » et l’hymne affirmatif « Yes ».

Redfoo passe maintenant ses journées à mener une vie saine dans son ranch végétalien et à travailler sa technique de coup droit tout en faisant de l’exercice sur le court de tennis.