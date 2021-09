RedFOX Labs acquiert et renomme MYMEDIA Digital en RFOX MEDIA au Myanmar

MANILLE, Philippines – MYMEDIA Digital, la plus grande plate-forme de marketing numérique du Myanmar, a changé son nom pour RFOX MEDIA, la nouvelle société de médias qui agit en tant que division de marque et de marketing pour l’écosystème alimenté par la blockchain créé par le constructeur d’entreprises basées en Asie du Sud-Est RedFOX Labs . Le changement de marque fait suite à l’acquisition de MYMEDIA par RedFOX Labs en février 2021.

La nouvelle société RFOX MEDIA renforce la plate-forme leader sur le marché de MYMEDIA, reliant directement les consommateurs aux marques et aux influenceurs des secteurs de l’alimentation, de la mode, du sport et du divertissement. Les annonceurs qui ont travaillé avec MYMEDIA incluent des marques mondiales telles que Samsung, Huawei, Nestlé, Lenovo, Grab, Oppo, Realme, VIVO et GrandRoyal. La page Facebook MYMEDIA, qui reflète également la nouvelle image de RFOX MEDIA, ainsi que tous les canaux de médias sociaux et sites Web, compte 13 millions d’abonnés et 40 millions d’impressions de pages, grâce à 20 millions de minutes d’images vidéo visionnées par mois et à d’autres contenus qui étendent sa portée. à 30 millions d’utilisateurs par mois.

Dans le cadre du rebranding et de la poursuite de l’intégration au sein de l’écosystème RFOX, RFOX MEDIA a lancé un nouveau site Web bilingue en birman et en anglais, reflétant à la fois son statut de leader du marketing numérique au Myanmar et sa prochaine phase de croissance dans différentes parties du pays. le monde, avec un accent initial sur l’Asie du Sud-Est en tant que plaque tournante régionale en croissance rapide. Les plans d’expansion de RFOX MEDIA stimuleront la croissance des mesures déjà impressionnantes des médias sociaux qu’il a acquises dans un seul pays jusqu’à présent.

Au milieu de la croissance internationale prévue, RFOX MEDIA poursuit son travail pour maintenir le leadership du marché au Myanmar en tirant parti de nombreux produits et services de l’écosystème RFOX. Plus tôt ce mois-ci, RFOX MEDIA a présenté RFOX Run, un prochain jeu de saut et de course occasionnel au Myanmar qui comportera un nouveau modèle de récompenses de jeu appelé Play-to-Eat, une innovation dans le modèle Play-to de plus en plus populaire. Grâce à Play-to-Eat, tous les joueurs gagnants du Myanmar pourront bientôt obtenir des bons de nourriture gratuits qu’ils pourront échanger chez foodpanda, le principal service de livraison de nourriture du Myanmar.

Attendez-vous à plus d’innovations de cette nature, car RFOX MEDIA contribue à étendre l’utilité du jeton RFOX grâce à des partenariats pour les jeux, le commerce électronique, la finance numérique et d’autres secteurs, ainsi qu’à travers de nouvelles solutions telles que le prochain service de streaming TV RFOX.

René Heumueller, COO de RFOX MEDIA, a commenté :

« Je suis très heureux de faire partie de RedFOX Labs alors que nous développons RFOX MEDIA. Je suis passionné par la création de produits et de services qui améliorent la vie des gens, et c’est le bon endroit où être. L’équipe RFOX MEDIA s’appuie sur l’équipe MYMEDIA existante et possède des années d’expérience et une bibliothèque de contenu. Cela nous donne un solide avantage dont nous avons besoin dans un paysage très concurrentiel, d’autant plus que nous développons nos opérations à l’international. »

Ben Fairbank, PDG et co-fondateur de RedFOX Labs , a commenté :

“El cambio de marca de MYMEDIA a RFOX MEDIA es el paso inicial hacia la aplicación de nuestra experiencia en tecnología de escalado y construcción de integraciones e interoperabilidad, proporcionando valor exponencial a una plataforma de marketing digital que está lista para expandirse en el sudeste asiático y au delà. Notre acquisition de MYMEDIA plus tôt cette année nous permet de construire des plateformes équivalentes dans d’autres pays d’Asie du Sud-Est, en tirant parti d’un Rolodex d’annonceurs mondiaux utilisant déjà MYMEDIA et désireux de gagner en visibilité dans la région. L’Asie du Sud-Est compte 360 ​​millions d’internautes, dont 104 millions entre 25 et 34 ans, tranche d’âge la plus valorisée pour les grands annonceurs. »

À propos de RedFOX Labs

RedFOX Labs est un créateur d’entreprise d’Asie du Sud-Est qui identifie et crée des modèles commerciaux performants pour les marchés de la région. Il se concentre sur la libération de la véritable valeur marchande de l’économie numérique de l’Asie du Sud-Est pour les services de consommation à forte demande tels que le commerce électronique, les médias électroniques, les voyages électroniques et les sports / jeux, et se concentre sur la valeur ajoutée à l’économie numérique en utilisant Emerging les technologies. comme la blockchain. En tant qu’entreprise, votre valeur peut être échangée via votre jeton natif ($ RFOX).

