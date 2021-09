RedFOX Labs lance la première vente aux enchères SHOP pour RFOX VALT Metaverse

HO CHI MINH CITY, Vietnam – RedFOX Labs, basé en Asie du Sud-Est, a lancé sa première vente aux enchères SHOP pour le métaverse RFOX VALT, à partir du 14 septembre 2021 à 16h00 GMT + 7 et d’une durée de 72 heures. Les MAGASINS mis à disposition pour les enchères sont situés dans la salle sur le thème de l’art de Callinova du métaverse RFOX VALT.

RFOX VALT est une expérience d’achat totalement immersive compatible avec la réalité virtuelle. En combinant des éléments de jeu, RFOX VALT forme sa propre expérience de métaverse autonome. Il rassemble la meilleure cryptographie via NFT et des applications de commerce électronique, de jeux et de divertissement du monde réel. Tous les magasins, actifs et panneaux d’affichage sont NFT et créent des opportunités uniques pour les gens de gagner, d’interagir et de créer.

La première vente aux enchères SHOP pour le métaverse RFOX VALT est une partie importante d’un plus grand mouvement de métaverse dans l’espace crypto et au-delà. Le marché mondial des métaverses devrait atteindre 280 milliards de dollars d’ici 2025, soit une croissance de plus de 600% contre seulement 46 milliards de dollars en 2020, selon Strategy Analytics Inc. [1]

Les meilleures entreprises de jeux et de technologies du monde entier rejoignent le marché du métaverse, comme la plate-forme de jeu Roblox, qui est devenue publique cette année et avait une capitalisation boursière de 52 milliards de dollars en juin 2021, et WeChat. , qui s’appelait déjà 2D Metaverse où les clients peuvent faire à peu près n’importe quoi, de la socialisation et du shopping au paiement pour des choses dans le monde réel et à la communication pour le travail. [2] Pendant ce temps, Facebook a exprimé son point de vue sur la transition d’une société de médias sociaux à un métavers, et Epic Games a récemment levé un milliard de dollars en affirmant que son jeu à succès Fortnite est un métavers plutôt qu’un jeu. [3]

Cet intérêt pour le métavers s’est également manifesté dans de nombreuses instances institutionnelles et individuelles. L’investisseur milliardaire en crypto-monnaie Mike Novogratz de Galaxy Digital a récemment assumé un rôle d’investisseur principal dans le développeur immobilier virtuel Republic Realm, en particulier son véhicule d’investissement de 10 millions de dollars, via sa branche de capital-risque Galaxy Interactive. [4]

Janine Yorio, coprésidente et PDG de Republic Realm, a déclaré : [5]

« Il y a eu une énorme vague d’intérêt pour l’immobilier numérique dans le métaverse. Nous pensons que la création d’un produit d’investissement qui est assez simple pour les investisseurs individuels à participer… serait quelque chose qui serait reçu avec beaucoup de positivité. Nous commençons à investir dans les plates-formes du métaverse elles-mêmes sur certaines infrastructures, nous sommes donc très enthousiasmés par l’espace du métaverse. ”

Avec la vente aux enchères RFOX VALT SHOP, Red Fox donne aux investisseurs individuels une voix significative pour dicter l’avenir du métaverse de détail qu’ils construisent. Les investisseurs peuvent posséder un MAGASIN virtuel dans RFOX VALT en participant aux enchères qui seront organisées pour ces actifs. Un RFOX VALT STORE peut débloquer des opportunités illimitées dans l’un des 120 MAGASINS qui composent RFOX VALT.

Pour la première vente aux enchères, RFOX VALT propose 25 MAGASINS dans le quartier de Callinova avec des thématiques artistiques à travers le réseau Ethereum. Le quartier de Callinova tire son nom d’une combinaison de “Calli”, qui représente la calligraphie et est également inspiré par la lune de Jupiter Callisto, et “Nova”, après la supernova. Le nouveau nom représente une explosion artistique de brillance, que RedFOX vise à réaliser pour ce trimestre.

RFOX VALT s’efforcera d’intégrer la technologie VR et AR, ainsi que la future technologie d’IA, en plus d’offrir des articles numériques, y compris ceux émis via des contrats intelligents blockchain et des jetons non fongibles (NFT). Dans sa première itération, RFOX VALT sera une plate-forme purement en ligne offrant des actifs numériques dans le monde entier. Alors que le commerce électronique évolue davantage dans l’espace virtuel, RedFOX lancera des espaces virtuels situés dans les pays d’Asie du Sud-Est, où les achats numériques et physiques peuvent être effectués via RFOX VALT.

Ben Fairbank, PDG et co-fondateur de RedFOX Labs a commenté :

« Nous construisons un avenir dont je suis très enthousiaste. C’est une vision large et complexe avec de nombreuses parties mobiles, mais nous avons commencé étape par étape et nous sommes très fiers de vous présenter ce que nous pensons être non seulement l’avenir de notre écosystème, mais redéfinira également l’inclusion numérique. e-commerce et expériences immersives”.

Pour participer à la première vente aux enchères SHOP du métaverse RFOX VALT, rendez-vous sur https://www.rfoxvalt.com

À propos de RedFOX Labs

RedFOX Labs est un créateur d’entreprise basé en Asie du Sud-Est, identifiant et créant des modèles commerciaux réussis pour les marchés émergents de la région. Se concentre sur la libération de la véritable valeur marchande de l’économie numérique de l’Asie du Sud-Est pour les services aux consommateurs à forte demande tels que le commerce électronique, les médias électroniques, les voyages électroniques et les sports / jeux, et se concentre sur la valeur ajoutée à l’économie numérique en créant des ajouts . -ons via blockchain. En tant qu’entreprise, sa valeur peut être échangée sous forme de jeton RFOX $ sur la plate-forme Ethereum.

