Rediriger les vaccins Covid : augmenter la part de l’offre des États où la livraison des vaccins par le secteur privé est en retard

Le gouvernement de l’Union devrait réfléchir sérieusement à la proposition de certains États de réduire ou de supprimer l’affectation de 25% des vaccins Covid-19 au secteur privé. Odisha, Rajasthan, Chhattisgarh, entre autres, ont écrit au Centre pour leur donner cette part de vaccin à la place ; ils fourniront ensuite au secteur privé selon la demande. Ces États ont connu des taux de livraison de vaccins très faibles par l’intermédiaire d’acteurs privés, ce que le ministère de la Santé de l’Union semble reconnaître, selon The Economic Times. En effet, mercredi, les sites privés pratiquant la vaccination n’étaient que 15 au Chhattisgarh, 26 à Odisha et 48 au Rajasthan, contre respectivement 1 549, 1 077 et 571 sites gouvernementaux.

Alors que les acteurs privés participant à l’exercice de vaccination n’ont utilisé que 17% de leur stock en mai, le Centre vient de déclarer que les États et les acteurs privés détiennent près de 1,66 crore de doses sur les 37 crore doses qui leur sont fournies (y compris le gaspillage, qui devrait ont baissé par rapport à la moyenne nationale de mai de plus de 6 %). Non seulement le gaspillage s’aggravera à nouveau si le stock n’est pas utilisé à temps ou s’il y a un certain non-respect du protocole de stockage, mais les retards qui en résultent dans l’extension de la couverture vaccinale exposent la population – même les vaccinés – à un risque d’infection par des variantes. qui peuvent émerger avec de plus grandes capacités d’évasion immunitaire; la variante Delta montre une capacité significative à échapper aux anticorps obtenus lors d’infections précédentes, selon une récente recherche INSACOG-Université de Cambridge. Le taux de vaccination a déjà ralenti à l’échelle nationale, passant d’une moyenne de 4,6 millions par jour la dernière semaine de juin à 3,5 millions la première semaine de juillet. Les nombres correspondants sont 2,19 lakh et 0,9 lakh pour le Chhattisgarh, et 2,96 lakh et 1,74 pour le Rajasthan. Bien que personne ne prétende que les lacunes administratives et l’hésitation à la vaccination n’ont pas contribué à la lenteur de la couverture vaccinale dans les États, la disponibilité des vaccins est également un facteur crucial. Et si les hôpitaux privés ne sont pas en mesure de livrer les vaccins ou sont incapables de trouver preneurs dans certains États – gardez à l’esprit que dans des villes comme Delhi et Bombay, les soins de santé privés ont été à l’avant-garde de la livraison de vaccins – alors cela rend peut-être plus rationnel stratégie pour augmenter l’allocation aux gouvernements des États et les laisser passer les vaccins aux hôpitaux privés selon la demande.

Le fait est également que les États devront devenir beaucoup plus habiles pour étendre la couverture vaccinale. Alors que bon nombre d’entre eux avaient signalé un gaspillage élevé jusqu’à récemment, beaucoup semblent avoir laissé tomber la prise de conscience concernant les vaccins Covid – les idées fausses sur les risques, les effets secondaires, l’efficacité, alimentées en grande partie par le nationalisme vaccinal, montrent peu de signes de ralentissement. L’enquête sur les symptômes Covid, menée par Facebook et l’Université du Maryland, montre que l’hésitation est très élevée dans certains États (Tamil Nadu, Gujarat, Punjab) où la sensibilisation des répondants aux vaccins était faible par rapport aux autres. (Odisha et Kerala – tous deux ont demandé une diminution de la part des acteurs privés – font partie des États où l’hésitation est faible et la sensibilisation est élevée.) Mais, une taille unique sur l’approvisionnement en vaccins au secteur privé n’est peut-être pas la bonne prescription.

