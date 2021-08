Lors de son émission de samedi sur MSNBC, Ali Velshi a accueilli la professeure Cristina Beltran et le vétéran de NPR et PBS Ray Suarez pour discuter de la dernière menace pour la démocratie : le redécoupage dans les États à majorité républicaine.

Velshi a dirigé Beltran, non pas avec une question, mais une déclaration : « Beaucoup de gens disent que si le recensement dit que nous sommes plus diversifiés, la représentation devrait devenir plus diversifiée. En fait, il est susceptible de devenir moins diversifié. Beltran a répondu par une accusation incendiaire, « la politique de redécoupage républicain, reflète en quelque sorte un laide logique de suppression, non? Où ils essaient de faire disparaître certaines voix et populations, non ? Donc, je pense qu’ils essaient de faire disparaître beaucoup d’Américains politiquement. “

Plus tard, Velshi est retourné à Beltran et a joué un clip de l’ancien procureur général d’Obama, Eric Holder, déclarant :

Il n’y a donc pas de tension entre l’équité et les démocrates qui font mieux. Si c’est juste, les démocrates feront bien mieux. Les démocrates n’ont pas à tricher. Nous n’avons pas besoin de gerrymander. Les républicains le font, afin de faire face à une nation plus diversifiée, plus jeune, urbaine, plus suburbaine et sur laquelle les gens doivent se concentrer est moins, moins, moins rurale.

C’est une logique intéressante étant donné qu’il existe actuellement de nombreux districts de forme remarquablement étrange qui ont été créés pour assurer la représentation des minorités au Congrès. De temps en temps, les démocrates élisent de toute façon un homme blanc dans un district à majorité minoritaire, comme Steve Cohen à Memphis, Tennessee.

L’hypothèse naturelle parmi les démocrates libéraux dans les médias est que les démocrates libéraux ne font jamais de gerrymander dans leurs États. N’importe qui dans la région du centre de l’Atlantique sait que les démocrates ont déjà manipulé un républicain du Maryland hors du Congrès et travaillent maintenant sur le seul qui reste, le représentant Andy Harris.

Bien sûr, Velshi ne l’a pas reconnu. Au lieu de cela, il a demandé : « Quelle est la solution au gerrymandering ? Est-ce cette loi For The People devant le Sénat que les démocrates ont du mal à franchir ? Beltran a accepté et concernant les mi-mandats de l’année prochaine, a déclaré :

BELTRAN : Nous devons nous organiser politiquement car la crise de ceci est parce que nous sommes confrontés à deux choix. D’un côté, nous avons la possibilité de devenir une véritable démocratie multiraciale dans laquelle le pouvoir politique est partagé et où chaque personne a une voix et un vote égaux. De l’autre côté, c’est — c’est la chance de vivre les idéaux les plus élevés de liberté et de démocratie et l’autre côté est à l’étroit, effrayé et plein de théories du complot et nous ne pouvons pas laisser cela gagner, nous devons donc nous mobiliser politiquement pour nous assurer que nous organiser des élections libres et équitables maintenant et à l’avenir. .

Velshi s’est ensuite tourné vers Suarez, se demandant si la prétendue “grande tente” des démocrates leur faisait du mal. Suarez a en fait souligné que les démocrates avaient gerrymandered l’Illinois et le Maryland, mais n’a pas tardé à souligner que les républicains sont pires, à cause de la géographie et de la Cour suprême :

L’événement clé de la dernière génération est l’éviscération de la loi sur les droits de vote. Cela a rendu le précontrôle plus nécessaire, de sorte que les États où il y a eu une croissance importante comme la Floride, la Géorgie et le Texas pourront remapper sans que le gouvernement fédéral regarde par-dessus l’épaule et voit dans les États même où la présence des minorités a énormément augmenté, des cartes où les gens dans le pouvoir choisit les électeurs plutôt que les électeurs choisissent les personnes au pouvoir.

Les républicains ont besoin de la supervision de la Cour, mais pas les démocrates. C’est la définition de MSNBC de juste.

ALI VELSHI : Je pense que cette conclusion est contre-intuitive. Beaucoup de gens disent que si le recensement dit que nous sommes plus diversifiés, la représentation devrait devenir plus diversifiée. En fait, il est susceptible de devenir moins diversifié.

CRISTINA BELTRAN : Exactement, exactement, et je pense que c’est un vrai défi ici, c’est que le recensement, d’une part, nous dit quelque chose que nous savons déjà : l’Amérique est une nation profondément multiraciale mais la politique de redécoupage républicain reflète en quelque sorte une logique laide de suppression, non? Où ils essaient de faire disparaître certaines voix et populations, non ? Donc je pense qu’ils essaient de faire disparaître politiquement beaucoup d’Américains. Stephen Miller ne pouvait pas le faire ou Trump ne pouvait pas le faire dans leur politique de manière complète bien qu’ils aient essayé avec une politique anti-immigration, mais le GOP ne peut vraiment pas rendre la nation plus blanche, alors ils utilisent le redécoupage pour dépouiller les citoyens de leur pouvoir et pour que le Congrès ressemble moins à l’Amérique.

9:53

VELSHI : Cristina Beltran, vous savez que beaucoup de républicains disent — je ne sais pas pourquoi les gens se liguent contre nous pour ça. Tout le monde a fait du gerrymander dans l’histoire, les démocrates aussi. Écoutez ce qu’Eric Holder avait à dire à ce sujet.

ERIC HOLDER : Il n’y a donc pas de tension entre l’équité et les démocrates qui font mieux. Si c’est juste, les démocrates feront bien mieux. Les démocrates n’ont pas à tricher. Nous n’avons pas besoin de gerrymander. Les républicains le font, afin de faire face à une nation plus diversifiée, plus jeune, urbaine, plus suburbaine et sur laquelle les gens doivent se concentrer est moins, moins, moins rurale.

VELSHI : Quelle est la solution au gerrymandering ? Est-ce cette loi For The People devant le Sénat que les démocrates ont du mal à franchir ?

BELTRAN : Je pense que la loi pour le peuple est essentielle. Je pense que la question sur la table maintenant est d’obtenir une réforme électorale par le biais du Congrès afin que nous puissions avoir des élections justes et libres, car si nous ne traitons pas de redécoupage, nous allons être empêchés d’être représentés dans notre société. Donc, nous parlons d’élections hors année qui ne sont généralement pas super, vraiment, très bonnes pour les démocrates, comme le disait Ray. Cette fois doit être différente, nous devons nous organiser politiquement car la crise de ceci est parce que nous sommes confrontés à deux choix. D’un côté, nous avons la possibilité de devenir une véritable démocratie multiraciale dans laquelle le pouvoir politique est partagé et où chaque personne a une voix et un vote égaux. De l’autre côté, c’est — c’est la chance de vivre les idéaux les plus élevés de liberté et de démocratie et l’autre côté est à l’étroit, effrayé et plein de théories du complot et nous ne pouvons pas laisser cela gagner, nous devons donc nous mobiliser politiquement pour nous assurer que nous organiser des élections libres et équitables maintenant et à l’avenir.

VELSHI : Alors Ray, en ce moment, il semble que les républicains à travers le pays dans les maisons d’État à travers le pays et au Congrès en général aient un objectif unique, le but étant de gagner, le but étant de vaincre l’autre côté et de s’accrocher au pouvoir. Les démocrates semblent avoir des opinions différentes. Nous avons des démocrates modérés à la Chambre qui veulent adopter le projet de loi sur les infrastructures avant le projet de loi de réconciliation plus large, nous avons des démocrates progressistes qui ne veulent pas faire cela. Nous avons des démocrates qui veulent garder l’obstruction et d’autres qui ne le font pas. Est-ce que cela fonctionne contre les démocrates en ce moment ? Est-ce que le fait d’être cette grande tente, alors que les républicains sont déterminés à avoir un objectif en matière de vote et de démographie, nuit-il aux démocrates ?

RAY SUAREZ: Eh bien, les électeurs démocrates et démocrates choisissent souvent de se rendre dans des conseils non partisans pour effectuer leur redécoupage comme ils l’ont fait dans de nombreux États du pays, mais nous ne devrions pas laisser les démocrates s’en tirer, ils savent comment pratiquer les arts sombres de faire des cartes, ainsi que vous pouvez le voir dans des endroits comme l’Illinois et le Maryland. Je pense que l’événement clé de la dernière génération est l’éviscération de la Loi sur les droits de vote. Cela a rendu le précontrôle plus nécessaire, de sorte que les États où il y a eu une croissance importante comme la Floride, la Géorgie et le Texas pourront remapper sans que le gouvernement fédéral regarde par-dessus l’épaule et voit dans les États même où la présence des minorités a énormément augmenté, des cartes où les gens dans le pouvoir choisit les électeurs plutôt que les électeurs choisissent les personnes au pouvoir.