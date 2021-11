RedKite lance le marché révolutionnaire du NFT

Le mois prochain verra le lancement de RedKite, une nouvelle plate-forme NFT qui vise à être le pont reliant les collectionneurs d’artistes bien établis au monde numérique en créant une nouvelle méthodologie pour le NFT et la propriété d’art.

Les jetons non fongibles (NFT) existent depuis un certain temps. Cependant, après quelques grands articles de presse plus tôt cette année, dont l’artiste numérique Beeple vendant un NFT pour 69 millions de dollars, au cours des derniers mois seulement, nous avons vu de grands acteurs du monde de l’art, tels que Damien Hirst et la vente aux enchères de Sotheby’s. loger. , rejoignez la soirée NFT.

Actuellement, la plupart des sites Web qui présentent NFT sous forme d’œuvres d’art visuelles permettent aux artistes de télécharger leurs propres fichiers numériques, GIF, photos ou animations et de les présenter à la vente pour que les utilisateurs les achètent avec des crypto-monnaies. Cependant, avec autant d’artistes créant des œuvres d’art numériques, tout l’espace a été gâché, et même certains des principaux sites Web de NFT, comme Nifty Gateway, ont encore des milliers d’œuvres sur leur marché, dont beaucoup sont principalement d’artistes inconnus. .

C’est là que RedKite intervient pour couper le bruit. Avec une équipe fondatrice composée en grande partie de professionnels de l’art contemporain, dont l’un est un artiste de rue renommé et pionnier de l’exploration des formes de lettres graffiti, Ben Eine, la plate-forme RedKite est entièrement organisée, en mettant l’accent sur les artistes qui ont déjà un large public et sont largement collecté. dans le monde de l’art physique. Les liens étroits de l’équipe avec les artistes actifs d’aujourd’hui et sa capacité à incorporer des noms contemporains de valeur créent un guichet unique pour la collecte d’art numérique haut de gamme.

« En 2001, [el curador y marchante de arte estadounidense] Jeffrey Deitch a déclaré que le Street Art Movement était le plus grand mouvement artistique au monde. J’étais d’accord avec lui à l’époque. Nous sommes maintenant en 2021 et, même si cela me surprend, je crois que l’art numérique est l’avenir. La configuration RedKite, où les artistes peuvent créer des pièces physiques qui se rapportent à des œuvres numériques, me semble la plus logique. « Ben Eine, artiste de rue

Avec toutes les œuvres d’art sur la plate-forme triées sur le volet par l’équipe de conservation interne de RedKite, qui parmi eux ont de nombreuses années d’expérience dans la gestion de galeries, la publication d’œuvres d’art en édition limitée et la formation de la carrière des artistes, une association étroite qui aide à faciliter cette chute à Nos types. , un studio d’art international gérant certains des plus grands artistes de rue et graffeurs du monde.

Nos types de projets impressionnants incluent une peinture murale sur le London Eye et la production de l’une des plus grandes peintures jamais créées en association avec Zippo. Le nombre cumulé d’abonnés à Ourtypes et à ses artistes s’élève actuellement à environ 3 millions et le volume d’intérêt pour le groupe devrait augmenter considérablement à mesure que ses artistes gagnent en visibilité et continuent de créer des œuvres innovantes.

En tant que studio actif travaillant constamment sur de nouveaux projets et adoptant de nouvelles technologies, Ourtypes aime le concept de l’espace NFT, et nombre de ses artistes, dont Eine, dont le travail a été offert au président Obama par le Premier ministre du Royaume-Uni, David Cameron, ont plongé leurs orteils dans le support numérique depuis un certain temps, mais ce n’est que lorsqu’ils ont parlé à RedKite que l’idée a résonné.

Juan Topping d’Ourtypes a déclaré: « Nous avions été contactés par de nombreux espaces NFT dans le passé, et tout le monde voulait travailler avec nos artistes, mais ce n’est que lorsque nous avons entendu parler de l’idée de RedKite d’artistes produisant des œuvres physiques pour créer NFT pris en charge. pour des actifs que tout semble avoir du sens ».

Pour cimenter cette nouvelle relation, Eine et d’autres artistes de la famille Ourtypes seront probablement les premiers sur la liste des premières sorties NFT de RedKite, ouvrant la voie à d’autres artistes de premier plan.

En plus de tout cela, RedKite cherche à utiliser certaines des meilleures technologies de l’espace, ainsi qu’à proposer des solutions innovantes. Ils présenteront également certains des premiers NFT adossés à des actifs de l’espace. Cela signifie que chaque TVN achetée et vendue est associée à une œuvre originale, telle qu’une peinture, qui existe physiquement et sera affichée publiquement. Ce faisant, non seulement un collectionneur peut posséder une partie d’une œuvre d’art qui existe dans le monde réel, mais cela signifie également que la valeur des NFT associés ne descendra pas en dessous d’un certain point. En effet, ils représentent une fraction d’une œuvre d’art physique qui conservera sa valeur ou, plus probablement, augmentera en valeur au fil du temps.

Les problèmes environnementaux sont souvent abordés lorsque l’on parle de NFT et RedKite le prend au sérieux, offrant des transactions neutres en carbone. Leur objectif est de rendre cela possible en compensant la consommation d’énergie utilisée dans la couche 2 du réseau Ethereum sur lequel ils fonctionnent.

Avec cette nouvelle plate-forme, Redkite cherche à poursuivre le développement du marché de l’art contemporain en pleine croissance en amenant la collection d’art au climat numérique d’aujourd’hui.

Propulsé par la technologie blockchain pour éliminer la propriété de pièces de grande valeur, son objectif est finalement d’augmenter l’accessibilité et l’utilité pour tous.

Parallèlement à la plate-forme, RedKite lancera également le jeton KITE, avec son utilitaire principal dérivé de la gestion d’un club de collectionneurs. Les investisseurs avides peuvent s’inscrire pour en savoir plus sur la manière dont une vente publique se déroulera via le site Web RedKite, Twitter et Telegram. Ceux qui veulent du NFT premium peuvent s’attendre à ce que les premières baisses se produisent en décembre, avec un contenu visuel apparaissant via Instagram.

RedKite organisera une compétition pour exciter et renforcer la communauté. Les prix comprendront une œuvre d’art originale de Ben Eine, cinq tirages fournis par Ourtypes, NFT et Token Prizes. Pour plus d’informations, visitez le site Web de RedKite et abonnez-vous.

Pour plus d’informations sur la vaste expérience de l’équipe et les aspects techniques du projet, visitez RedKite et lisez leur livre blanc.

