Redknapp nomme l’ascension d’une star rivale qui élèvera Virgil van Dijk à de nouveaux niveaux

Jamie Redknapp soutient le défenseur de Liverpool Virgil van Dijk pour revenir à ses niveaux de blessure d’avant le LCA – et estime que la montée en puissance d’une autre star de la Premier League sera une solide inspiration.

Le défenseur hollandais talismanique a raté la majorité de la saison dernière et de l’Euro 2020. C’est après qu’il a subi une grave blessure au LCA lors de l’affrontement avec Everton à Goodison Park en octobre. Cela a contribué à une campagne difficile pour l’équipe de Jurgen Klopp.

Cependant, ils ont fini en force pour sécuriser le football de la Ligue des champions. Et les Reds ont apparemment repris là où ils s’étaient arrêtés le week-end d’ouverture. C’est après les buts de Diogo Jota, Roberto Firmino et Mohamed Salah a remporté une confortable victoire à l’extérieur à Carrow Road.

Ils ont également été bien mobilisés à l’arrière par le retour de Van Dijk. Et Redknapp pense qu’il reviendra bientôt à son meilleur niveau – et affirme que l’ascension de Ruben Dias à Manchester City le stimulera.

Dias a rejoint l’équipe de Pep Guardiola lors d’un transfert d’argent de Benfica l’été dernier. Et il a couronné une saison impérieuse en remportant le prix du joueur de l’année – et en arrachant la couronne de Van Dijk en tant que meilleur défenseur de la Premier League.

Redknapp estime cependant que la concurrence entre les deux peut être une bonne chose.

“Le fait qu’il ait dû regarder de côté l’année dernière Ruben Dias a volé la vedette en tant que meilleur défenseur de la ligue. Il sera motivé pour montrer qu’il est le meilleur cette saison », a déclaré Redknapp sur Sky Sports.

«C’est un footballeur majestueux et on ne le voit pas très souvent. Il regardait probablement tout le monde parler de Ruben Dias et il veut ce manteau en tant que meilleur défenseur de la Premier League.

Liverpool a beaucoup souffert pendant l’absence de Van Dijk pour blessure. Redknapp pense cependant que sa rééducation a été extrêmement bien gérée par les Merseysiders.

« Je pense qu’il a été parfaitement chronométré et qu’il n’a pas été trop pressé. Pour moi, il est l’un des meilleurs que j’aie jamais vu », a déclaré Redknapp.

« L’assurance qu’il donne à tout son entourage. C’est dur quand tu es sorti si longtemps. Je pense qu’il a été parfaitement chronométré et qu’il n’a pas été trop pressé.

Van Dijk en défi pour le titre

Van Dijk gardera probablement sa place sur le côté pour la visite de Burnley à Anfield samedi.

Et une deuxième victoire de la saison aidera le facteur de bien-être à grandir à Anfield.

Van Dijk a commenté : « Cette année va être excitante pour de nombreuses raisons, personnellement mais aussi en équipe. Si vous regardez les équipes qui nous entourent s’améliorer, qui veulent concourir pour le titre de Premier League ; évidemment, nous voulons être là-haut aussi.

“Ce sera une Premier League pleine de haute qualité dont nous devrions tous profiter. Nous avons une équipe fantastique – allez-y et prenez chaque match comme il vient.

«Voir les fans revenir est un gros coup de pouce, mais aussi simplement jouer les matchs, la Premier League, la meilleure ligue du monde. Vous voulez être là-bas, vous voulez performer, vous voulez concourir, vous voulez gagner.

«Pour pouvoir faire cela à nouveau avec les fans en tant qu’équipe, j’espère que nous resterons tous en forme, c’est quelque chose dont il faut être excité. Nous allons tenter le coup et le prendre match par match. »

