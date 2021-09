Redknapp révèle des soupçons sur Chelsea après que Tuchel scelle le transfert de Saul

Chelsea sera de sérieux prétendants pour remporter à la fois la Premier League et défendre sa couronne de Ligue des champions cette saison après la signature de Saul Niguez – mais Jamie Redknapp insiste sur le fait qu’il y a d’autres facteurs derrière la signature.

Les Bleus a confirmé le transfert du International d’Espagne dans les derniers échanges de transfert le jour de la date limite. Selon plusieurs rapports, les Blues paieront des frais de prêt de 5 millions d’euros pour prêter Saul pour la saison. Cette décision contient également une option pour en faire un accord permanent de 35 millions d’euros l’été prochain.

Au total, les Bleus pourraient payer aux champions espagnols 34,3 millions de livres sterling pour le milieu de terrain de 26 ans.

Suite à sa signature, Saul a envoyé un message aux fidèles de Chelsea concernant son arrivée imminente.

Saul rejoint Romelu Lukaku dans le mix pour Chelsea, mais ils ont renforcé leurs options dans deux domaines clés.

Après avoir corrigé son attaque avec Lukaku, Redknapp soupçonnait que Thomas Tuchel pensait que Chelsea manquait au milieu de terrain central.

Mais la signature de l’homme de l’Atletico Madrid est un vrai coup. Et il croit maintenant qu’ils ont maintenant une vraie force en profondeur là-bas.

Il a déclaré sur Sky Sports News : « Savez-vous comment je le vois ? Je pense, ce qu’ils pensent probablement maintenant, [N’Golo] Kante s’est blessé, n’est-ce pas contre Liverpool ce week-end, ils ont [Mateo] Kovacic, Jorginho.

«Ils se sentent peut-être un peu légers là-dedans et ils savent aussi que cela pourrait être leur année, c’est une grande chance.

« Ce que vous ne voulez pas faire, c’est vous limiter aux chiffres dans un certain domaine.

“Bien sûr, ils ont d’autres joueurs qui peuvent jouer au milieu de terrain, Mason Mount peut venir et être l’un des trois là-bas.

«Mais si vous pouvez faire entrer un joueur comme Niguez dans le bâtiment, une bonne expérience, un bon joueur, cela aurait beaucoup de sens pour moi.

“Juste pour vous couvrir et vous assurer d’avoir des options dans cette zone de milieu de terrain.”

Redknapp soutient Chelsea pour la gloire

Redknapp a déjà soutenu Chelsea pour le succès de la Premier League cette saison. Et il a eu une réponse simple lorsqu’on lui a demandé si la signature de Saul confirmait ses soupçons à leur sujet : « À cent pour cent.

“Tous les joueurs en ce moment sont des vainqueurs de la Ligue des champions, donc ils croient qu’ils peuvent le faire.

“Vous avez regardé la façon dont ils ont joué contre Liverpool, ils ont de bons défenseurs, ils sont forts dans tous les départements. Je pense donc qu’ils sont prétendants au titre.

Redknapp a refusé de nommer un favori absolu pour le titre, affirmant qu’il y avait un quatuor d’équipes qui pourraient terminer en tête.

Il a ajouté : « Je pense qu’il y a quatre coureurs. Je pense que vous devez regarder Liverpool à cause de leur histoire et d’avoir Virgil [van Dijk] dos et la foule.

« Manchester United avec [Cristiano] Ronaldo, et [Raphael] Varane et [Jadon] Sancho, vous devez les mettre dans le mélange, Man City évidemment à cause de sa victoire l’année dernière, et évidemment Chelsea.

