Redmi 10 déjà en vente en Espagne: prix et disponibilité du nouveau mobile à bas prix Xiaomi | La technologie

Le nouveau mobile pas cher de Xiaomi vient de débarquer dans notre pays. Le Redmi 10 est déjà en vente dans la boutique officielle de la marque chinoise et ce sont ses caractéristiques, sa disponibilité et son prix.

La nouvelle génération de l’un des mobiles les plus vendus de Xiaomi est déjà en vente en Espagne. Nous parlons du Redmi 10 qui, après sa présentation officielle à la mi-août, vient d’être mis en vente dans notre pays.

Le successeur du Redmi 9 présente des améliorations intéressantes par rapport à la génération précédente, mais ces développements ont augmenté le coût du terminal, ce qui Il n’a pas un prix aussi révolutionnaire que les années précédentes.

Cependant, malgré le fait qu’il coûte un peu plus cher et soit de l’ordre de 180 euros, le rapport qualité-prix de ce mobile Xiaomi est toujours très bon et c’est un smartphone à considérer si vous souhaitez acheter un mobile pas cher.

La conception du Redmi 10 il suit les lignes de la série Redmi Note 10. Il présente un corps monocoque en plastique disponible en trois finitions (bleu maritime, blanc galet et gris anthracite).

L’écran est de 6,5 pouces avec une résolution FHD + et un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour offrir une expérience de visionnement plus fluide.

Aussi, grâce au Technologie AdaptiveSync, est capable d’ajuster automatiquement le taux de rafraîchissement en fonction du type de contenu pour économiser la batterie (45 Hz pour l’écran fixe, 60 Hz pour la vidéo et 90 Hz pour les jeux et le défilement).

Sous le capot on retrouve le Jeu de puces MediaTek Helio G88, accompagné de 4 Go de RAM et de 64 ou 128 Go de stockage interne. Courir MIUI 12.5 basé sur Android 10.

Le matériel photographique se compose de quatre caméras arrière avec un capteur principal 50MP, un appareil photo ultra grand angle 8MP, un appareil photo macro 2MP et un capteur de profondeur 2MP. La caméra frontale fait 8 Mpx.

Xiaomi a un large catalogue de mobiles en Espagne et nous les avons tous compilés, également classés par gamme de prix, du moins cher au plus cher.

Le Redmi 10 a un Grande batterie de 5 000 mAh, qui fournit suffisamment d’énergie pour tenir toute la journée sans aucun problème. Offre un soutien pour charge rapide à 18 W et comprend un chargeur de 22,5 W dans la boîte.

Dans le tableau suivant, nous vous laissons Spécifications Redmi 10:

SpécificationsRedmi 10Display 6,5 “DotDisplay | Résolution FHD + (2 400 x 1 080 px) | Taux de rafraîchissement 90 Hz | Corning Gorilla Glass 3 ProcessorMediaTek Helio G88RAM4 GBStorage64GB | 128GBCaméras arrièrePrincipal : 50MP f/1,8 | Ultra-grand angle : 8MP f/2,2 | Macro : 2 Mpx f/2.4 | Profondeur : 2 Mpx f/2.4 Caméra frontale 8 Mpx f/2.0 Batterie 5 000 mAh | Charge rapide à 18 W (chargeur 22,5 W inclus dans la boîte) Connectivité USB-C, Bluetooth 5.1, 4G, WiFi 2.4 / 5 GHzSOMIUI 12.5 basé sur Android 11Dimensions et poids161,95 x 75,53 x 8,92 mm | 181 gPrixÀ partir de 179,99 €

Redmi 10, prix et disponibilité

Le nouveau mobile Redmi peut désormais être réservé sur la page officielle Xiaomi et Il sera mis en vente le 27 septembre.

Le prix du Redmi 10 avec 64 Go de stockage, il est à 179,99 euros, tandis que la version avec 128 Go de stockage coûte 199,99 euros.