Redmi 10: le mobile bon marché tant attendu de Xiaomi a des premiers rendus et de nouvelles spécifications divulguées | La technologie

Ce seraient les premiers rendus du Redmi 10, un téléphone Xiaomi bon marché avec des spécifications haut de gamme.

Le nouveau téléphone portable pas cher de xiaomi est déjà très proche d’être annoncé, non seulement parce qu’il a passé la certification FCC il y a trois semaines, mais parce que quelques rendus et spécifications viennent d’être divulgués dans un magasin de détail en ce moment et cela pourrait nous donner une idée beaucoup plus détaillée de ce qui nous attend .

Les Redmi sont des appareils Xiaomi assez réussis, mais ils se positionnent toujours comme les téléphones mobiles les plus vendus chez les jeunes ou chez les personnes qui ne veulent pas trop investir dans un téléphone mobile, et après avoir présenté la série Redmi Note 10, nous sont maintenant au point d’avoir le successeur du Redmi 9 sous la forme d’un Redmi 10 qui a déjà divulgué plus que de simples spécifications.

Désormais, un site de vente au détail à Singapour, via Gizmochina, nous a offert de nouvelles informations sur un appareil mobile que vous aimerez certainement. Pour commencer, nous serions face à un appareil aux dimensions 162 x 75,3 x 8,95 mm et doté d’un châssis en polycarbonate. A partir de là, il aurait un Écran de 6,5 pouces en résolution FullHD avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

À l’intérieur, il porterait le Processeur Helio G88 et des configurations qui offriraient un maximum de 6 Go de RAM. En ce qui concerne le stockage, il offrirait des configurations allant jusqu’à 128 Go de stockage extensible via carte micro SD. Il porterait la couche de personnalisation MIUI 12 basée sur le système d’exploitation Android 11.

En parlant de caméras, il aurait une configuration de quatre caméras arrière mettant en évidence une caméra principale de 50 Mpx, une autre de 8 Mpx et une paire de caméras de 2 Mpx, ainsi que la caméra frontale de 8 Mpx.

Un détail qui vous intéresse sûrement est la batterie, qui pourrait être de 5000mAh avec une charge rapide de 18W via un USB type C.

Sur la base des rendus, il est susceptible d’être publié dans une large gamme de couleurs, notamment le gris, le blanc, le bleu et le noir. Selon ces rendus, il semble également assurer l’inclusion d’une prise audio 3,5 mm, d’un microphone et même d’un émetteur infrarouge.

Le téléphone devrait être officialisé tout au long de cet été pour un lancement imminent.