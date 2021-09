Redmi 10 Prime annoncé: prix, fonctionnalités, appareils photo et bien plus encore | La technologie

Ce modèle vient d’être présenté en Inde et représente un autre membre de la famille Redmi 10, où se distingue le MediaTek Helio G88 avec une énorme batterie de 6 000 mAh.

Au cas où nous n’en aurions pas assez avec Xiaomi, les gens de Redmi ont également un bon sac de produits avec lesquels s’enterrer dans des modèles, des versions et des produits. Et aujourd’hui, nous en avons un de plus à ajouter à la liste.

En Inde, pays où arrivent certains modèles que l’on ne voit pas ici, ils viennent de présenter le Redmi 10 Prime, une nouvelle variante du Redmi 10 cela apporte quelques ajouts bien qu’à l’extérieur il soit identique au reste de ses frères, à la fois devant et devant la caméra.

Et c’est que dans les spécifications, il est presque identique à la base Redmi 10, à la seule différence que a une plus grande batterie de 6 000 mAh. Sinon, nous parlons du même téléphone mobile.

Redmi 10 PrimeDisplay6,5″ LCD – 90 HzRésolutionFHD + résolution (1080x2400p) ProcesseurHelio G88 by MediaTekMémoire RAM4 Go ou 6 GoStockage 64 Go ou 128 GoCaméras principales50Mpx f/1.8 – 8Mpx – 2MpxCaméra frontale8MP f/2.0 Batterie6 000 MIUIndroid Système d’exploitation6 000 mAh 12,5

L’énorme batterie, d’ailleurs, doit se contenter du chargeur USB-C 18W inclus dans la boîte, on s’attend donc à un long temps d’attente malgré son étiquette de charge rapide.

En outre, le Redmi 10 Prime peut également être utilisé comme Power Bank en alimentant d’autres smartphones.

Les prix publiés en Inde sont 144 euros pour le Redmi 10 Prime avec 4 Go de RAM et 64 Go mémoire interne et 167 euros pour le modèle haut de gamme de Redmi 10 Prime avec 6 Go de RAM et 128 Go par cœur.

La vente de ce nouveau modèle va démarrer le 7 septembre prochain sur mi.com Et, très probablement, nous ne le verrons pas en dehors de ses frontières, comme cela arrive généralement avec ces variantes mineures de Redmi et compagnie, dont leur niche de marché ne quitte pas l’Inde.