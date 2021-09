Redmi 10 Prime avec MediaTek Helio G88, quatre caméras 50MP lancées en Inde : spécifications, prix, autres détails

Le prix du Redmi 10 Prime India commence à Rs 12 499.

Xiaomi a lancé vendredi le smartphone économique Redmi 10 Prime en Inde. Il s’agit d’une suite au Redmi 9 Prime. Sur le papier, le Redmi 10 Prime semble être une mise à niveau « importante » par rapport à son prédécesseur. Il dispose d’un écran rapide à 90 Hz, d’un système sur puce MediaTek Helio G88, d’une configuration de caméra quadruple 50MP et d’une énorme batterie de 6 000 mAh. Cela dit, la série Redmi ‘number’ monte également dans l’échelle des prix, cette fois-ci, le modèle de base étant lancé au prix de Rs 12 499, le poussant essentiellement sur le territoire ‘Redmi Note’. Le Redmi Note 10 pour le contexte se vend actuellement à Rs 13 999 après une récente hausse des prix. Le Redmi 9 Prime a été lancé au prix de Rs 9 999.

Que le téléphone justifie ou non la hausse des prix, c’est quelque chose que nous vous dirons dans notre examen complet, mais uniquement sur la base des spécifications du papier, le Redmi 10 Prime se démarque encore une fois en étant beaucoup de téléphone pour beaucoup moins d’argent, un peu comme les autres Téléphone Redmi dans le passé. Parallèlement au Redmi 10 Prime, Xiaomi lance également les écouteurs Redmi Earbuds 3 Pro TWS « ultra-abordables » avec deux pilotes et prise en charge aptX Adaptive au prix de Rs 2 999.

Prix ​​Redmi 10 Prime India, disponibilité

Le téléphone sera disponible dans les options de couleur noir, bleu et blanc.

Le prix du Redmi 10 Prime India commence à Rs 12 499 pour une version avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. La version haut de gamme du téléphone avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage vous coûtera Rs 14 499.

Le téléphone sera vendu via Amazon, Mi.com, Mi Home et Mi Studio Stores à partir du 7 septembre. Les utilisateurs de cartes de crédit HDFC auront droit à des remises supplémentaires allant jusqu’à Rs 750 sur l’achat du Redmi 10 Prime.

Spécifications et fonctionnalités de Redmi 10 Prime

Le Redmi 10 Prime a un corps tout en plastique avec un lecteur d’empreintes digitales latéral. Le téléphone sera disponible dans les options de couleur noir, bleu et blanc.

Le téléphone en question est doté d’un écran LCD IPS 1080p+ de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement « adaptatif » de 90 Hz et une découpe perforée qui abrite une caméra selfie de 8 MP. L’écran est protégé par Corning Gorilla Glass 3.

Sous le capot, le Redmi 10 Prime dispose d’un SoC MediaTek Helio G88 à 8 cœurs associé à jusqu’à 6 Go de RAM LPDDRX4 et 128 Go de stockage. Le téléphone prend en charge la fonction de RAM virtuelle “extensible” vous permettant d’accéder à “jusqu’à 2 Go” de mémoire à partir du stockage interne lorsque vous manquez de RAM. Cela signifie que la version 6 Go de RAM du téléphone peut théoriquement s’étendre jusqu’à 8 Go (la version 4 Go de RAM peut s’étendre jusqu’à 5 Go de la même manière). Le Redmi 10 Prime prend également en charge le stockage extensible.

Le logiciel à l’intérieur du téléphone est MIUI 12.5 basé sur Android 11.

Pour la photographie, le Redmi 10 Prime contient une configuration à quatre caméras à l’arrière avec un capteur principal 50MP (ceci n’est pas spécifié) avec un objectif à ouverture f/1.8 associé à un ultra grand-angle 8MP et deux capteurs 2MP, un pour les macros et un autre pour les portraits.

Le Redmi 10 Prime est en outre soutenu par une batterie de 6 000 mAh avec une charge rapide de 18 W et une charge inversée de 9 W, transformant le téléphone en une banque d’alimentation portable pour charger d’autres appareils.

L’ensemble est complété par deux haut-parleurs, une prise casque 3,5 mm, un blaster infrarouge et ce que Xiaomi appelle une conception «résistante aux éclaboussures», bien qu’il n’y ait aucune cote IP officielle.

