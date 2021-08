Redmi 10 Prime sera lancé en Inde le mois prochain : Un Redmi 10 modifié ?

in

Le Redmi 10 Prime arrive en Inde le 3 septembre. Il s’agit probablement du Redmi 10 avec quelques modifications mineures.

Xiaomi a officiellement dévoilé le Redmi 10 la semaine dernière (voir ci-dessus), et cela semble être une bonne proposition de budget sur papier pour moins de 200 $. La société n’a pas révélé les détails du lancement indien à l’époque, mais elle a maintenant confirmé une date de lancement pour le soi-disant Redmi 10 Prime.

La société a révélé une date de lancement le 3 septembre à midi IST (2 h 30 HE), ajoutant que le nouveau téléphone offrira des « performances à succès ». Découvrez l’image d’invitation ci-dessous.

Nous nous attendons à ce que le Redmi 10 Prime soit une variante du Redmi 10, offrant vraisemblablement plus de stockage et/ou de RAM, pour un. Le fait que les Redmi 10 et Redmi 10 Prime partagent la même liste Bluetooth SIG et un numéro de modèle très similaire donne foi à cette croyance.

Nous avons également vu le Redmi 9 Prime sorti en Inde l’année dernière, se différenciant du Redmi 9 mondial en offrant plus de RAM et de stockage dans le modèle de base ainsi qu’un revêtement hydrofuge.

Sinon, le Redmi 10 apporte un SoC Helio G88, une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 18 W et un écran LCD de 6,5 pouces à 90 Hz. L’appareil de Redmi sert également un système de caméra arrière quadruple 50MP, bien que ce capteur 50MP soit une partie plus axée sur le budget que les autres capteurs 50MP sur le marché.

Il n’y a pas encore de mot sur le prix du Redmi 10 Prime, mais le Redmi 9 Prime se vendait à 9 999 Rs (~ 135 $). Il va donc de soi que nous verrions un prix similaire pour le nouvel appareil.