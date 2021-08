Redmi 10 Prime sera le premier téléphone indien avec le chipset MediaTek Helio G88

Redmi 10 Prime sera le prochain téléphone économique de Redmi dans la série qui devrait être lancée en Inde le 3 septembre. Avant le lancement en Inde, la société a confirmé le chipset du téléphone dans un tweet.

Le Redmi 10 Prime sera alimenté par le nouveau processeur MediaTek Helio G88 qui a été annoncé récemment avec le MediaTek Helio G96. Avec le lancement le 3 septembre, le Redmi 10 Prime sera le premier téléphone avec le nouveau chipset en Inde.

#Redmi10Prime : sera une mise à niveau importante par rapport à #Redmi9Prime et #Redmi9Power. ⚡️La série #Prime apporte les offres de niveau #RedmiNote, avec plusieurs premières ! Pouvez-vous décoder cette annonce ‘𝗙𝗶𝗿𝘀𝘁 𝘁𝗶𝗺𝗲 𝗶𝗻 𝗜𝗻𝗱𝗶𝗮’ ? 😎 Si oui, RT et partage une capture d’écran ! 🔁Je ❤️ #Redmi pic.twitter.com/9SoUS6q4M727 août 2021

Le MediaTek Helio G88 est un processeur mobile à huit cœurs avec deux processeurs Arm Cortex-A75 fonctionnant jusqu’à 2 GHz et six processeurs Arm Cortex-A55. Pour les jeux, le chipset est livré avec Arm Mali-G52 MC2 cadencé à 1 GHz. Côté mémoire, le Helio G88 peut gérer jusqu’à 1800 MHz de RAM LPDDR4x 8 Go et eMMC 5.1.

Le chipset prend également en charge l’écran jusqu’à 90 Hz, les caméras principales de 64 MP. Les autres fonctionnalités clés incluent le Wi-Fi 5, le Bluetooth 5, l’enregistrement vidéo jusqu’à 2k 30fps et la suite de jeux MediaTek HyperEngine 2.0 lite.

Spécifications Redmi 10 Prime

(Crédit image : Mi.com)

Le Redmi 10 Prime sera le successeur du Redmi 9 Prime à partir de 2020. L’appareil pourrait être une version rebaptisée du Redmi 10 qui a été dévoilée dans le monde récemment. En termes de spécifications, le Redmi 10 Prime devrait comporter un écran FHD+ 90 Hz de 6,5 pouces, jusqu’à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

L’appareil devrait comporter une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 18 W. Dans le département des appareils photo, il serait livré avec un appareil photo principal de 50 MP, un objectif ultra-large de 8 MP, une macro de 2 MP et une caméra de profondeur de 2 MP. Un tireur selfie 8MP sur le devant est également attendu. Le teaser suggère également une configuration à deux haut-parleurs et une finition dégradée. L’appareil sera vendu sur Amazon.

En plus du téléphone, la société annoncera également la nouvelle paire d’écouteurs véritablement sans fil. Le TWS sera livré avec un chipset Qualcomm, Bluetooth 5.2, une autonomie de 30 heures, des commandes tactiles et un design résistant à la transpiration.

