Redmi AirDots 3 Pro, le nouveau casque de Xiaomi avec suppression active du bruit | La technologie

Xiaomi a annoncé que demain il présenterait le Redmi AirDots 3 Pro, ses nouveaux écouteurs avec suppression active du bruit et chargement sans fil.

Demain, mercredi 26 mai, Xiaomi présentera en Chine les nouveaux téléphones portables de la série Redmi Note 10. Mais les smartphones ne seront pas seuls: la marque a confirmé qu’elle partagerait la scène avec Redmi AirDots 3 Pro, le nouveau casque de Xiaomi avec suppression active du bruit et chargement sans fil.

Cela a été annoncé par le géant asiatique via son compte officiel sur le réseau social Weibo, où il a partagé quelques images qui nous permettent de voir à quoi ressemblent les nouveaux écouteurs, ainsi que certaines de ses principales caractéristiques.

Pour le moment, nous savons que les Redmi AirDots 3 Pro sont certains Écouteurs True Wireless avec un design sans pôle qui s’intègre parfaitement dans l’oreille. Dans les images publiées par le fabricant, nous pouvons voir qu’il y aura au moins deux variantes de couleur: noir et blanc.

L’annulation active du bruit sera l’une des caractéristiques les plus remarquables. Ce sont les premiers écouteurs Redmi équipés d’ANC et, selon la marque, ils pourront réduire le bruit ambiant jusqu’à 35 dB. En comparaison, le Mi FlipBuds Pro que Xiaomi a présenté il y a quelques jours peut réduire jusqu’à 40 dB.

Dans son message, l’entreprise explique que offrent différents modes de réduction du bruit pour s’adapter aux besoins de chaque instant. Parmi eux, on retrouve un mode bureau, un mode quotidien et un mode voyage. Ils ont également un mode pour annuler la suppression du bruit et éviter une isolation complète de l’environnement.

Xiaomi n’a pas encore confirmé quelle sera l’autonomie des AirDots 3 Pro, mais nous a donné un détail lié à la batterie. On sait que le boîtier comportera une charge sans fil Qi, afin qu’ils puissent être chargés sans avoir besoin de câbles dans n’importe quel chargeur compatible avec la norme Qi.

Jusqu’à présent, les informations que Xiaomi a avancées sur ses nouveaux écouteurs sans fil avec suppression active du bruit. Tout indique que ce sera l’un des modèles avec le meilleur rapport qualité prix du marché, mais il faudra attendre demain pour connaître ses avantages en profondeur et son prix.