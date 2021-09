Redmi Buds 3, la nouvelle alternative aux AirPods de Xiaomi que vous pouvez désormais acheter pour 35 euros | La technologie

Les AirPod d’Apple ont déjà une nouvelle alternative : Xiaomi a lancé le Redmi Buds 3, son nouveau casque True Wireless que l’on peut désormais acheter sur AliExpress. Ce sont ses caractéristiques, son prix et sa disponibilité.

Grâce à leur bon rapport qualité-prix, les écouteurs Xiaomi sont un best-seller et nombre de leurs modèles figurent parmi les meilleurs vendeurs au monde.

Il y a quelques jours, le catalogue de casques de la marque chinoise a reçu un nouveau membre. On parle des Redmi Buds 3, un modèle dont nous avions déjà eu l’occasion de voir le design, mais dont nous avions besoin de connaître le reste des caractéristiques.

Les Redmi Buds 3 arrivent quelques semaines après la présentation des Redmi Buds 3 Pro, les nouveaux écouteurs avec suppression active du bruit de Redmi et qui sont l’un des meilleurs modèles que vous puissiez acheter en 2021.

Le design des Redmi Buds 3 diffère de ce que nous avions vu jusqu’à présent dans le catalogue de la sous-marque Xiaomi. Son apparence rappelle beaucoup les AirPod d’Apple, avec un design semi-intra-auriculaire avec des pôles et un boîtier carré aux coins arrondis.

Les écouteurs sont légers à 4,5 g chacun et disposent d’une protection IP54 contre la poussière et les éclaboussures. Le boîtier pèse 51 g et ses dimensions sont de 49,6 x 49,6 x 24,4 mm.

Ils sont équipés de la puce Qualcomm QCC3040 et sont compatibles avec la technologie de décodage audio aptX Adaptive de Qualcomm.

Ils montent des pilotes de 12 mm qui offrent un son de qualité HD, et la connectivité Bluetooth 5.2 rend la transmission du son plus rapide et plus stable.

Ils n’ont pas d’annulation active du bruit (ANC), mais à la place avoir un système de réduction du bruit pour les appels qui s’effectue grâce aux microphones intégrés. Cela permet à la voix d’être entendue plus clairement pendant les conversations.

Côté autonomie, les Redmi Buds 3 offrent jusqu’à 5 heures de lecture de musique sur une seule charge, et son boîtier offre jusqu’à 20 heures d’autonomie supplémentaires.

Les nouveaux écouteurs ne sont pas encore officiellement arrivés en Espagne, mais peut maintenant être acheté via AliExpress au prix de 35,90 euros. Ils sont en phase de pré-vente et les commandes seront expédiées à partir du 17 septembre.