Redmi Earbuds 3 Pro avec deux pilotes, prise en charge audio adaptative Qualcomm aptX lancée en Inde : tout savoir

in

Le prix des écouteurs Redmi 3 Pro India est de 2 999 roupies.

Les écouteurs Redmi Earbuds 3 Pro TWS ont été lancés par Xiaomi en Inde vendredi aux côtés du smartphone économique Redmi 10 Prime. Ces écouteurs sans fil d’entrée de gamme contiennent des spécifications sérieuses, notamment deux pilotes, la prise en charge audio adaptative Qualcomm aptX et jusqu’à 30 heures de lecture sur une seule charge, le tout pour Rs 2 999. Les Redmi Earbuds 3 Pro seront vendus via Amazon, Mi.com, Mi Home et Mi Studio Stores à partir du 9 septembre.

Redmi Earbuds 3 Pro spécifications, caractéristiques

Xiaomi vante sa conception légère « premium » comme l’un des principaux USP des Redmi Earbuds 3 Pro. Chaque écouteur ne pèse que 4,6 g. La conception est intra-auriculaire, ce qui devrait assurer un certain degré d’annulation passive du bruit, bien que Xiaomi ne fasse aucune affirmation de ce genre ici. Même sans aucune annulation officielle du bruit, ces écouteurs sont toujours bien au-dessus de leur catégorie de poids grâce à leur ensemble de fonctionnalités exhaustif. Ceux-ci sont également classés IPX4.

Lire aussi | Redmi 10 Prime avec MediaTek Helio G88, quatre caméras 50MP lancées en Inde : spécifications, prix, autres détails

Ces écouteurs sont livrés avec une configuration à double pilote composée d’un pilote dynamique et d’un autre pilote à armature équilibrée, qui offrent ensemble « des basses améliorées et un son de milieu de gamme parfait » selon Xiaomi.

Le vrai vol est cependant qu’ils emballent le chipset Qualcomm QCC3040 apportant la prise en charge du codec audio aptX Adaptive à ces écouteurs sans fil super petits et super abordables. Le codec est conçu pour offrir un “audio HD” sans fil via Bluetooth avec un débit binaire adaptatif qui peut s’ajuster automatiquement pour une expérience apparemment sans problème. En parlant de cela, les Redmi Earbuds 3 Pro prennent en charge Bluetooth 5.2 dès le départ. Xiaomi a également lancé un mode à faible latence pour les scénarios de jeu et de streaming.

De plus, ces écouteurs sont dotés d’une détection intra-auriculaire intelligente et de commandes tactiles pour la lecture/pause, l’assistant vocal, les appels et la lecture de la fonctionnalité de chanson suivante ou précédente. Comme prévu, les Redmi Earbuds 3 Pro prennent en charge le couplage rapide avec les téléphones Xiaomi exécutant le logiciel MIUI.

Xiaomi affirme que les Redmi Earbuds 3 Pro peuvent durer jusqu’à 7 heures avec une seule charge avec 30 heures de lecture totale avec le boîtier combiné. Le boîtier dispose d’une batterie de 600 mAh et prend en charge la charge rapide de type C avec une charge complète prenant environ 3 heures (les écouteurs se chargent en 1,5 heure).

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.