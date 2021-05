Redmi K40 Gaming Edition devrait atterrir sous le nom de Poco F3 GT en Inde

Mise à jour: 28 mai 2021 (3 h 30 HE): Poco a laissé tomber le plus gros indice que le Poco F3 GT sortira en Inde en tant que Redmi K40 Gaming Edition rebadgée.

Dans une nouvelle bobine de 30 secondes publiée sur Twitter, la marque taquine les déclencheurs de jeu du Poco F3 GT. Il confirme également l’utilisation du SoC Dimensity 1200 de MediaTek. En ajoutant ces détails aux premières preuves de numéros de modèle similaires, il semble qu’un autre changement de nom soit très probable. Nous avons cependant une longue attente avant le lancement. Poco a également confirmé que la F3 GT sera lancée au troisième trimestre 2021.

Article original: 28 avril 2021 (5 h 26 HE): Le premier téléphone de jeu de Redmi a fait ses débuts en Chine cette semaine avec peu d’indications officielles qu’il serait disponible ailleurs. Maintenant, il semble que le téléphone arrive en Inde sous un autre nom.

Le pronostiqueur de Xiaomi Kasper Skrzypek a découvert de nouvelles preuves que l’édition Redmi K40 Gaming pourrait être lancée en Inde en tant qu’appareil Poco. Le téléphone peut porter le nom Poco F3 GT, car les deux appareils partagent apparemment le même numéro de modèle de base.

Cela n’est pas non plus une énorme surprise. Tipsters Digital Chat Station et The_Tech_Guy ont joint des points reliant le Redmi K40 Gaming Edition à un nouveau modèle Poco F. Une liste de la FCC de mars a également suggéré que le Redmi K40 standard serait lancé en tant que téléphone Poco dans le monde entier.

Poco F3 GT: Spécifications potentielles

Si Xiaomi envisage de lancer le téléphone en tant que Poco en Inde, il s’agit peut-être de l’un des changements de marque les plus intéressants de la fin. L’édition K40 Gaming comprend un SoC Dimensity 1200, jusqu’à 12 Go de RAM, une batterie de 5065 mAh et un panneau OLED de 6,67 pouces à 120 Hz. On ne sait pas si les principaux éléments de conception physique de la K40 Gaming Edition – comme les boutons de déclenchement contextuels, les voyants de notification LED et les haut-parleurs stéréo JBL – feront également la différence.

On ne sait pas quand le Poco F3 GT arrivera en Inde, mais ne vous y attendez pas de si tôt. La Redmi K40 Gaming Edition sera mise en vente plus tard ce mois-ci en Chine.