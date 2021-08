Redmi lancera de nouveaux vrais écouteurs sans fil en Inde la semaine prochaine

in

Xiaomi s’apprête à annoncer de nouveaux écouteurs sans fil Redmi en Inde la semaine prochaine. Les bourgeons comprendront un chipset Qualcomm, une prise en charge Bluetooth 5.2 et une autonomie de batterie de 30 heures. L’événement a lieu le 3 septembre.

Selon le matériel teaser, les bourgeons seront les premiers de Redmi dotés d’un chipset Qualcomm qui prend également en charge aptX. Les écouteurs offrent également une prise en charge Bluetooth 5.2, une autonomie de 30 heures revendiquée et une construction résistante aux éclaboussures et à la transpiration. Les têtes seront également dotées de commandes « smart touch ».

Nous avons également un bref aperçu des bourgeons eux-mêmes. Esthétiquement, ils semblent similaires aux Redmi AirDots 3, avec un boîtier arrondi, un corps d’écouteur plat et des embouts en silicone. Les spécifications taquinées correspondent également presque parfaitement à la feuille de lit du Redmi AirDots 3. Cependant, étant donné que l’événement de lancement accueillera également le dernier smartphone abordable de Redmi, la marque pourrait également présenter une toute nouvelle paire de bourgeons budgétaires.

Néanmoins, nous n’aurons pas à attendre plus longtemps pour la confirmation. Le Redmi 10 Prime et les nouveaux écouteurs seront dévoilés lors de l’événement de lancement du 3 septembre, à partir de 12 h 00 IST (2 h 30 HE).