Redmi lancera son premier téléphone 5G en Inde le 20 juillet, sera-t-il rebaptisé Poco M3 Pro 5G ?

À moins que Xiaomi ne mette à jour la fiche technique ou quelque chose du genre, vous regardez virtuellement le même téléphone avec un design différent.

Après Mi et Poco, la marque Redmi de Xiaomi se prépare enfin à lancer son premier téléphone 5G en Inde le 20 juillet. Le téléphone en question s’appellera le Redmi Note 10T 5G, a confirmé Xiaomi. Pour être clair, il ne s’agit pas entièrement d’un nouveau téléphone, car il a déjà été lancé sur certains marchés comme la Russie. Le téléphone compatible 5G contient un système sur puce MediaTek Dimensity 700 et un écran LCD IPS 90 Hz, ainsi que des caméras arrière triples de 48 MP et une batterie de 5 000 mAh.

Le Redmi Note 10T 5G est un Redmi Note 10 5G renommé, qui est déjà disponible sur certains marchés en Europe. Le Redmi Note 10 5G n’est jamais venu en Inde, vous pouvez donc dire que le téléphone est tout neuf, en termes relatifs. Ou est-ce?

Lire aussi | La marque Poco de Xiaomi se bat contre Realme avec Poco M3 Pro, son premier téléphone 5G

Xiaomi a également un téléphone appelé Poco M3 Pro 5G qu’il vend actuellement en Inde sous sa marque Poco. Le Poco M3 Pro 5G est vaguement basé sur le Redmi Note 10 5G, ce qui signifie qu’il s’agit essentiellement du même téléphone avec un design différent. Par extension, cela fait du Redmi Note 10T 5G une sorte de Poco M3 Pro 5G renommé en Inde.

À moins que Xiaomi ne mette à jour la fiche technique ou quelque chose – ce qu’il est connu de faire de temps en temps – vous regardez virtuellement le même téléphone. Hormis le design, la seule autre différence entre le Redmi Note 10T 5G et le Poco M3 Pro 5G sera alors la présence/absence de publicités. Par défaut, un téléphone Poco n’affiche pas d’annonces. Les téléphones Redmi le font. Inutile de dire que les deux téléphones sont la réponse de Xiaomi à l’afflux croissant de téléphones 5G « abordables » du rival Realme. Comme le Poco M3 Pro 5G, le Redmi Note 10T 5G concurrencera également le Realme 8 5G et le Narzo 30 5G.

Jetons un coup d’œil aux spécifications Redmi Note 10T 5G/ Redmi Note 10 5G/Poco M3 Pro 5G :

Les trois téléphones ont un écran LCD 1080p de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une découpe de perforation alignée au centre et une protection Corning Gorilla Glass 3. Pour la biométrie, tous ces téléphones ont un lecteur latéral.

Sous le capot, ils ont le même SoC MediaTek Dimensity 700 7 nm. Une batterie de 5 000 mAh les alimente et les trois téléphones prennent en charge une charge rapide de 18 W.

Les trois téléphones ont une configuration similaire à trois caméras à l’arrière avec une caméra principale de 48 MP et deux caméras de 2 MP, une pour la profondeur et une autre pour les macros. À l’avant, ils ont une caméra frontale de 8MP.

Excité pour le premier smartphone #5G de @RedmiIndia ! ???? ???? #RedmiNote10T5G est lancé le 20.07.21. L’expérience #FastAndFuturistic va maintenant se généraliser ! Cette #RedmiNote contribuera à accélérer l’adoption de la 5G en Inde ! ???????? Soyez averti : https://t.co/tve1IwEy6E Je ❤️ #Redmi pic.twitter.com/WmNgppvs6G – Manu Kumar Jain (@manukumarjain) 12 juillet 2021

Le Poco M3 Pro 5G commence à Rs 13 999 pour la variante de base avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. La variante de stockage de 6 Go de RAM et de 128 Go du téléphone vous coûtera 15 999 Rs. Il serait intéressant de voir comment Redmi évalue sa version.

Le Redmi Note 10T 5G sera le cinquième téléphone de la gamme Redmi Note 10. La série comprend également des téléphones comme le Redmi Note 10, le Redmi Note 10S, le Redmi Note 10 Pro et le Redmi Note 10 Pro Max : ils sont bien entendu tous uniquement 4G.

Lire aussi | Avis Redmi Note 10S : c’est le logiciel, et non le matériel, qui rend ce téléphone « spécial »

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.