Redmi ne craint pas de cannibaliser Xiaomi et ce sont ses nouveaux téléviseurs | La technologie

Les téléviseurs Xiaomi ont un rival et ce sont ceux de Redmi, les deux sociétés sont en concurrence dans le même secteur et avec des équipements avec un rapport plus que correct entre prix et qualité.

Redmi vole librement depuis des années, bien qu’avec Xiaomi comme pilote fantôme. La société asiatique est entrée dans différents secteurs technologiques ces dernières années. Non seulement ils ont des appareils mobiles, mais ils offrent également des téléviseurs et une multitude de gadgets. Avoir un horizon de produits aussi large est généralement une bonne chose, mais pas lorsque vous êtes en concurrence avec Xiaomi.

Et, est-ce que Xiaomi a annoncé ses téléviseurs et après cette annonce, on a vu que Redmi avait également ce type de produit. Ce n’est pas étrange que les deux aient la même feuille de route, en fait, c’est tout à fait logique. Ce qui se passe, c’est que les deux sociétés continuent à agir comme si elles ne faisaient qu’une, ce qui conduit à des situations compliquées.

Redmi vient d’annoncer qu’il proposera de nouveaux modèles de téléviseurs. Ces équipes arriveraient en 32 et 43 pouces auraient une compatibilité avec Dolby Atmos et Android TV 11. Au niveau du traitement de l’image, celui qui serait en charge serait le Vivid Picture Engine. Le son nous a déjà dit qu’il aurait le standard Dolby, mais il intégrerait aussi le DTS X.

Les connexions seraient marquées par le WiFi double bande pour améliorer la réception et la portée des données, bien qu’il aurait également un port pour connecter un câble Ethernet. La version Bluetooth serait 5.0, on s’attendrait donc à ce qu’elle ait une bonne connexion et une bonne stabilité. Selon Redmi, elle aurait également un mode conçu pour réduire la latence lors de l’utilisation d’un casque.

Ce qui est amusant avec les nouveaux téléviseurs Redmi, c’est que leurs rivaux directs sont les téléviseurs Xiaomi. Il est assez étrange que les deux décident de se faire concurrence de cette manière, même si étant donné qu’il s’agit de sociétés distinctes, cela pourrait avoir du sens. Pour le moment ces nouveaux téléviseurs ne sortiront qu’en Inde, il faudra voir s’ils atteignent notre territoire.