Redmi Note 10 Pro 5G lancé avec Dimensity 1100, charge rapide 67W et haut-parleurs JBL

Redmi Note 10 Pro 5G

Redmi Note 10 Pro 5G a été lancé en Chine mercredi avec un écran 120Hz rapide avec protection Corning Gorilla Glass Victus, processeur Dimensity 1100, triple caméras 64MP, charge rapide 67W et deux haut-parleurs JBL. Les lecteurs aux yeux d’aigle n’hésiteraient pas à le souligner, c’est un tout autre smartphone par rapport à la version vendue en Inde. Le téléphone en question commence à environ Rs 17 000 et il sera mis en vente à partir du 1er juin. La disponibilité mondiale et les prix n’ont pas encore été annoncés.

Plus précisément, le Note 10 Pro 5G démarre à 1499 CNY pour une version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le téléphone sera également disponible en configurations 8 Go / 128 Go et 8 Go / 256 Go pour 1799 CNY (environ 20 500 Rs) et 1 999 CNY (environ 22 750 Rs) respectivement.

Matériel Redmi Note 10 Pro 5G, caractéristiques

Le Note 10 Pro 5G est livré avec un écran LCD IPS 1080p de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement rapide de 120 Hz. La version vendue en Inde a Super AMOLED. Il n’y a pas non plus de prise en charge HDR dans le Note 10 Pro uniquement en Chine. Cependant, contrairement à la version vendue en Inde, la nouvelle Note 10 Pro a la protection Gorilla Glass Victus, la dernière de Corning. Le Note 10 Pro, uniquement en Chine, dispose également de deux haut-parleurs, mais ils sont réglés par JBL, un peu comme le Redmi K40 Gaming Edition.

Sous le capot, le nouveau Note 10 Pro 5G dispose d’un SoC compatible MediaTek Dimensity 1100 5G (Snapdragon 732G dans la version vendue en Inde). Il est associé à jusqu’à 8 Go de RAM LPDDR4x et jusqu’à 256 Go de stockage UFS 3.1. Le logiciel à l’intérieur du téléphone est MIUI 12.5. Une batterie de 5000 mAh alimente le téléphone. Cette version de Note 10 Pro prend en charge la charge rapide de 67W (la version vendue en Inde ne peut dépasser 33W).

Pour la photographie, le nouveau Note 10 Pro dispose d’un appareil photo principal 64MP, ultra grand angle 8MP et d’un autre appareil photo macro 2MP. À l’avant, il dispose d’un appareil photo 16MP.

Le Redmi Note 10 Pro, uniquement en Chine, a également un design légèrement modifié avec un nouveau boîtier de caméra.

