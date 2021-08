Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro Max sont devenus un peu plus chers à acheter en Inde

Alors que Xiaomi a annoncé officiellement la sortie de Redmi 10 en Inde, le calendrier de lancement exact n’est pas encore connu.

Redmi Note 10 Pro, Note 10 Pro Max : La configuration de base de Redmi Note 10 Pro et Redmi Note 10 Pro Max a apparemment été abandonnée en Inde. Les variantes de stockage 6 Go de RAM + 64 Go des deux modèles ne sont plus répertoriées sur le site officiel de la société, ce qui suggère que les modèles pourraient avoir été abandonnés par le fabricant de smartphones sur le marché indien. Le développement est intervenu lorsque la société travaille au lancement de Redmi 10 dans le pays. Alors que Xiaomi a annoncé officiellement la sortie de Redmi 10 en Inde, le calendrier de lancement exact n’est pas encore connu.

Cependant, le site Web Mi n’est pas la seule plate-forme à partir de laquelle la configuration de base des modèles a disparu. La plate-forme de commerce électronique Amazon ne répertorie également plus la variante de base des deux modèles. Actuellement, Redmi Note 10 Pro peut être acheté en deux options – 6 Go de RAM + 128 Go de stockage et 8 Go de RAM + 128 Go de stockage. Alors que la variante de 6 Go de RAM peut être achetée pour Rs 17 999, la variante de 8 Go de RAM coûte Rs 18 999. Les modèles sont disponibles en trois couleurs : Dark Night, Glacial Blue et Vintage Bronze.

Pendant ce temps, le Redmi Note 10 Pro Max est également disponible en deux variantes actuellement – ​​6 Go de RAM + 128 Go de stockage et 8 Go de RAM + 128 Go de stockage, un peu comme le Note 10 Pro. Les options de couleur sont également les mêmes que celles du Note 10 Pro. Alors que la variante de 6 Go de RAM du Note 10 Pro Max est au prix de Rs 19 999, la variante de 8 Go de RAM est au prix de Rs 21 999.

En d’autres termes, les Redmi Note 10 Pro et Redmi Note 10 Pro Max sont devenus un peu plus chers à l’achat en Inde, car vous ne pouvez plus acheter leurs versions les plus abordables. Il n’y a cependant aucune confirmation officielle de la part de la société concernant l’arrêt supposé des modèles sur le marché indien.

