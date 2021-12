Redmi Note 10S est l’un des meilleurs téléphones Xiaomi bon marché et vous pouvez maintenant le mettre en vente pour moins de 200 € | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Xiaomi Redmi Note 10S est un mobile très bon marché qui possède de bonnes caractéristiques techniques parfaites pour le quotidien.

Si vous cherchez un mobile pas cher parce que vous n’avez pas un budget élevé, ou que vous voulez simplement faire des économies avec un mobile qui se comporte bien au quotidien, ce Redmi Note 10S est un mobile milieu de gamme avec un prix très alléchant.

Xiaomi Redmi Note 10S C’est un mobile pour les masses et maintenant dans une version avec 64 Go de stockage il ne vous coûtera que 199 euros.

Le parfait mobile milieu de gamme pour ceux qui veulent économiser : écran de 6,43 pouces, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage à tout petit prix.

C’est un prix très ajusté pour ce qu’il en coûte habituellement. Dans d’autres magasins comme Amazon, vous pouvez le trouver à environ 224 euros avec des frais de port gratuits et rapides si vous êtes membre Prime.

Dans d’autres magasins comme MediaMarkt, même avec la remise spéciale dans le panier, la version 128 Go coûte 254 euros.

Tous ces magasins offrent la livraison totalement gratuite depuis l’Espagne. Dans AliExpress Plaza Ils vous le livrent en 5 jours et sans frais supplémentaires. De plus, comme il est vendu en Espagne, il dispose de toutes les garanties européennes.

Xiaomi compte des dizaines de mobiles dans son catalogue regroupés en différentes gammes selon divers critères. On vous explique comment appréhender la gamme mobile Xiaomi.

Ce n’est pas un mauvais prix pour un mobile qui possède un écran Full HD+ de 6,4 pouces, un processeur MediaTek Helio G95, 6 Go de RAM, un appareil photo principal de 64 mégapixels et 13 mégapixels pour les selfies.

C’est un mobile avec une grande autonomie grâce à sa batterie de 5 000 mAh et il est même livré avec une charge rapide de 33 W pour pouvoir le recharger n’importe où en très peu de temps. Il dispose même du NFC pour effectuer des paiements mobiles, un détail de plus en plus utile.

C’est un mobile bon marché et qui s’est bien comporté dans notre analyse, où il s’est distingué par son écran, son design, ses performances générales et son autonomie.

