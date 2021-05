Redmi Note 10S est un Redmi Note 10 Pro plus abordable pour l’Inde

Après avoir taquiné le lancement d’un nouveau téléphone Android en Inde la semaine dernière, Redmi a confirmé aujourd’hui qu’il lancerait le Redmi Note 10S dans le pays le 13 mai. La variante indienne du Redmi Note 10S devrait être largement identique à la variante mondiale. qui a fait ses débuts en Europe en mars.

Le Redmi Note 10S mondial arbore un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une résolution FHD + et une découpe de perforation centrée pour la caméra selfie 13MP. Le processeur octa-core Helio G95 de MediaTek est alimenté par le Redmi Note 10S, associé à jusqu’à 8 Go de RAM LPDDR4X et 128 Go de stockage UFS 2.2.

Savage n’a jamais été aussi époustouflant! Prêt pour le nouveau joueur en ville. # RedmiNote10S est prêt à arriver le 13.5.21 à midi! Restez à l’écoute pour le dernier participant de la # RedmiNote10Series. #SavagePerformance rencontre #StunningCamera! 😎 Appuyez pour garder un onglet: https://t.co/vUC5szyJLA pic.twitter.com/rrpBB05ASm – Redmi India – Série # RedmiNote10 (@RedmiIndia) 3 mai 2021

Dans le département de la caméra, le Redmi Note 10S dispose d’une configuration à quatre caméras à l’arrière avec un capteur principal 64MP, un objectif ultra-large 8MP, un objectif macro 2MP et un capteur de profondeur 2MP. Garder les lumières allumées est une grande batterie de 5000 mAh avec des vitesses de charge de 33 W identiques à celles du Redmi Note 10 Pro Max. Le Redmi Note 10S comprend également un capteur d’empreintes digitales monté sur le côté, une résistance à l’eau IP53, deux haut-parleurs et une prise casque 3,5 mm. Sur le plan logiciel, il exécute MIUI 12.5 basé sur Android 11.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Selon les rumeurs, le Redmi Note 10S coûterait environ 12000 ₹ (160 $) en Inde pour la version de base 6 Go / 64 Go. En plus de prendre les meilleurs téléphones Android bon marché de Samsung et Realme, le téléphone peut également cannibaliser les ventes de la vanille Redmi Note 10, qui commence à 12 499 ₹ dans le pays.

montre de fitness fantastique ⌚

Test de Garmin Venu 2: une montre intelligente fantastique à un prix hors de sa ligue

La Garmin Venu 2 est une excellente montre intelligente qui vous donnera à peu près tout ce que vous attendez du facteur de forme, mais elle présente un défaut majeur. Si seulement Garmin abaissait un peu le prix (et séparait les tailles par prix), je pense que cela pourrait être l’une des montres intelligentes les plus réussies du marché.

Beaucoup à aimer

Ce sont les meilleurs téléphones Xiaomi que vous pouvez acheter en 2021

Xiaomi est la marque à battre dans le segment de la valeur, et elle propose d’excellents téléphones allant des options d’entrée de gamme à 100 $ jusqu’aux produits phares de 700 $. Ce sont les meilleurs téléphones Xiaomi que vous pouvez acheter en 2021.